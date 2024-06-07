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СК заведет дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье - РИА Новости, 07.06.2024
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11:17 07.06.2024 (обновлено: 12:35 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dtp-1951260183.html
СК заведет дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье
СК заведет дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье - РИА Новости, 07.06.2024
СК заведет дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье, сообщается в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:17
2024-06-07T12:35
происшествия
россия
могочинский район
забайкальский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Утром в пятницу произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. По последним данным Минздрава, три человека погибли и 32 пострадали. "Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Вольному возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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россия
могочинский район
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происшествия, россия, могочинский район, забайкальский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Могочинский район, Забайкальский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заведет дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье

© Полиция ЗабайкальяМесто ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района в Забайкалье
Место ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района в Забайкалье
© Полиция Забайкалья
Место ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района в Забайкалье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Утром в пятницу произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. По последним данным Минздрава, три человека погибли и 32 пострадали.
"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Вольному возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМогочинский районЗабайкальский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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