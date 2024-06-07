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СК заведет дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье

СК заведет дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье - РИА Новости, 07.06.2024

СК заведет дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье, сообщается в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:17

2024-06-07T11:17

2024-06-07T12:35

происшествия

россия

могочинский район

забайкальский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Утром в пятницу произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. По последним данным Минздрава, три человека погибли и 32 пострадали. "Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Вольному возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240330/bastrykin-1936824222.html

россия

могочинский район

забайкальский край

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происшествия, россия, могочинский район, забайкальский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)