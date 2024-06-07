https://ria.ru/20240607/dtp-1951204309.html

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25 - РИА Новости, 07.06.2024

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкалья выросло до 25, трое погибли, сообщила замминистра... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T06:30

2024-06-07T06:30

2024-06-07T06:44

происшествия

могочинский район

забайкальский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg

ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкалья выросло до 25, трое погибли, сообщила замминистра здравоохранения Забайкальского края Елена Аранина. Утром в пятницу произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и трёх погибших. Прокуратура начала проверку. "Число пострадавших 28. Из общего количества, к сожалению, трое погибло. 25 пациентов нуждаются в медицинской помощи. Из 25 человек 19 требуется госпитализация, шести пациентам оказана медицинская помощь на месте. На этапе эвакуации находятся 15 пациентов, из них 8 уже прибыли в Могочинскую центральную районную больницу. Из этого числа один пациент находится в тяжёлом состоянии. Оно стабильное", - говорится в Telegram-канале минздрава края со ссылкой на Аранину. Уточняется, что остальные пациенты проходят дополнительные обследования и получают всю необходимую помощь. Для усиления работы из краевых учреждений была сформирована и направлена в район бригада хирургического профиля. В её составе врачи-травматологи, хирурги, нейрохирурги, операционные сёстры и сёстры-анестезисты.Соболезнования семьям и близким троих погибших в ДТП принес губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "В посёлке Давенда Могочинского района произошла трагедия… Приношу соболезнования семьям, родным и близким погибших в аварии", - написал Осипов в Telegram-канале. Забайкальский СУСК сообщил о проведении доследственной проверки.

https://ria.ru/20240606/dtp-1951057748.html

https://ria.ru/20240220/dtp-1928364055.html

могочинский район

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, могочинский район, забайкальский край