Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25 - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 07.06.2024 (обновлено: 06:44 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dtp-1951204309.html
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25 - РИА Новости, 07.06.2024
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкалья выросло до 25, трое погибли, сообщила замминистра... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T06:30
2024-06-07T06:44
происшествия
могочинский район
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg
ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкалья выросло до 25, трое погибли, сообщила замминистра здравоохранения Забайкальского края Елена Аранина. Утром в пятницу произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и трёх погибших. Прокуратура начала проверку. "Число пострадавших 28. Из общего количества, к сожалению, трое погибло. 25 пациентов нуждаются в медицинской помощи. Из 25 человек 19 требуется госпитализация, шести пациентам оказана медицинская помощь на месте. На этапе эвакуации находятся 15 пациентов, из них 8 уже прибыли в Могочинскую центральную районную больницу. Из этого числа один пациент находится в тяжёлом состоянии. Оно стабильное", - говорится в Telegram-канале минздрава края со ссылкой на Аранину. Уточняется, что остальные пациенты проходят дополнительные обследования и получают всю необходимую помощь. Для усиления работы из краевых учреждений была сформирована и направлена в район бригада хирургического профиля. В её составе врачи-травматологи, хирурги, нейрохирурги, операционные сёстры и сёстры-анестезисты.Соболезнования семьям и близким троих погибших в ДТП принес губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "В посёлке Давенда Могочинского района произошла трагедия… Приношу соболезнования семьям, родным и близким погибших в аварии", - написал Осипов в Telegram-канале. Забайкальский СУСК сообщил о проведении доследственной проверки.
https://ria.ru/20240606/dtp-1951057748.html
https://ria.ru/20240220/dtp-1928364055.html
могочинский район
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_df708a353113483ab272ea5cf057c486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, могочинский район, забайкальский край
Происшествия, Могочинский район, Забайкальский край
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25

Минздрав Забайкалья: число пострадавших в ДТП с вахтовой машиной выросло до 25

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкалья выросло до 25, трое погибли, сообщила замминистра здравоохранения Забайкальского края Елена Аранина.
Утром в пятницу произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и трёх погибших. Прокуратура начала проверку.
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек
Вчера, 16:12
"Число пострадавших 28. Из общего количества, к сожалению, трое погибло. 25 пациентов нуждаются в медицинской помощи. Из 25 человек 19 требуется госпитализация, шести пациентам оказана медицинская помощь на месте. На этапе эвакуации находятся 15 пациентов, из них 8 уже прибыли в Могочинскую центральную районную больницу. Из этого числа один пациент находится в тяжёлом состоянии. Оно стабильное", - говорится в Telegram-канале минздрава края со ссылкой на Аранину.
Уточняется, что остальные пациенты проходят дополнительные обследования и получают всю необходимую помощь. Для усиления работы из краевых учреждений была сформирована и направлена в район бригада хирургического профиля. В её составе врачи-травматологи, хирурги, нейрохирурги, операционные сёстры и сёстры-анестезисты.

Соболезнования семьям и близким троих погибших в ДТП принес губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "В посёлке Давенда Могочинского района произошла трагедия… Приношу соболезнования семьям, родным и близким погибших в аварии", - написал Осипов в Telegram-канале.
Забайкальский СУСК сообщил о проведении доследственной проверки.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Чите после ДТП с такси умер пассажир машины скорой помощи
20 февраля, 04:14
 
ПроисшествияМогочинский районЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала