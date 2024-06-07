https://ria.ru/20240607/dtp-1951204309.html
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25 - РИА Новости, 07.06.2024
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкалья выросло до 25, трое погибли, сообщила замминистра... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T06:30
2024-06-07T06:30
2024-06-07T06:44
происшествия
могочинский район
забайкальский край
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ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкалья выросло до 25, трое погибли, сообщила замминистра здравоохранения Забайкальского края Елена Аранина. Утром в пятницу произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и трёх погибших. Прокуратура начала проверку. "Число пострадавших 28. Из общего количества, к сожалению, трое погибло. 25 пациентов нуждаются в медицинской помощи. Из 25 человек 19 требуется госпитализация, шести пациентам оказана медицинская помощь на месте. На этапе эвакуации находятся 15 пациентов, из них 8 уже прибыли в Могочинскую центральную районную больницу. Из этого числа один пациент находится в тяжёлом состоянии. Оно стабильное", - говорится в Telegram-канале минздрава края со ссылкой на Аранину. Уточняется, что остальные пациенты проходят дополнительные обследования и получают всю необходимую помощь. Для усиления работы из краевых учреждений была сформирована и направлена в район бригада хирургического профиля. В её составе врачи-травматологи, хирурги, нейрохирурги, операционные сёстры и сёстры-анестезисты.Соболезнования семьям и близким троих погибших в ДТП принес губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "В посёлке Давенда Могочинского района произошла трагедия… Приношу соболезнования семьям, родным и близким погибших в аварии", - написал Осипов в Telegram-канале. Забайкальский СУСК сообщил о проведении доследственной проверки.
https://ria.ru/20240606/dtp-1951057748.html
https://ria.ru/20240220/dtp-1928364055.html
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происшествия, могочинский район, забайкальский край
Происшествия, Могочинский район, Забайкальский край
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье выросло до 25
Минздрав Забайкалья: число пострадавших в ДТП с вахтовой машиной выросло до 25
ЧИТА, 7 июн - РИА Новости.
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкалья выросло до 25, трое погибли, сообщила
замминистра здравоохранения Забайкальского края Елена Аранина.
Утром в пятницу произошло ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и трёх погибших. Прокуратура начала проверку.
"Число пострадавших 28. Из общего количества, к сожалению, трое погибло. 25 пациентов нуждаются в медицинской помощи. Из 25 человек 19 требуется госпитализация, шести пациентам оказана медицинская помощь на месте. На этапе эвакуации находятся 15 пациентов, из них 8 уже прибыли в Могочинскую центральную районную больницу. Из этого числа один пациент находится в тяжёлом состоянии. Оно стабильное", - говорится в Telegram-канале минздрава края со ссылкой на Аранину.
Уточняется, что остальные пациенты проходят дополнительные обследования и получают всю необходимую помощь. Для усиления работы из краевых учреждений была сформирована и направлена в район бригада хирургического профиля. В её составе врачи-травматологи, хирурги, нейрохирурги, операционные сёстры и сёстры-анестезисты.
Соболезнования семьям и близким троих погибших в ДТП принес губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "В посёлке Давенда Могочинского района произошла трагедия… Приношу соболезнования семьям, родным и близким погибших в аварии", - написал Осипов в Telegram-канале.
Забайкальский СУСК сообщил о проведении доследственной проверки.