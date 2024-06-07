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В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека - РИА Новости, 07.06.2024
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03:56 07.06.2024 (обновлено: 04:25 07.06.2024)
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В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека
В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека - РИА Новости, 07.06.2024
В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека
Три человека погибли и 19 пострадали в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкальского края, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T03:56
2024-06-07T04:25
происшествия
могочинский район
забайкальский край
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ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Три человека погибли и 19 пострадали в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкальского края, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона."Девятнадцать пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ, сформирована бригада хирургического профиля. Состояние уточняется", - говорится в сообщении.В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что авария произошла утром по местному времени 7 июня. Автомобиль перевозил вахтовых рабочих.
https://ria.ru/20240606/avariya-1951042505.html
могочинский район
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происшествия, могочинский район, забайкальский край
Происшествия, Могочинский район, Забайкальский край
В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека

В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека, 19 пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Три человека погибли и 19 пострадали в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкальского края, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
"Девятнадцать пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ, сформирована бригада хирургического профиля. Состояние уточняется", - говорится в сообщении.
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Вчера, 15:45
В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что авария произошла утром по местному времени 7 июня. Автомобиль перевозил вахтовых рабочих.
 
ПроисшествияМогочинский районЗабайкальский край
 
 
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