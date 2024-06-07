https://ria.ru/20240607/dtp-1951197774.html

В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека

В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека - РИА Новости, 07.06.2024

В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека

Три человека погибли и 19 пострадали в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкальского края, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T03:56

2024-06-07T03:56

2024-06-07T04:25

происшествия

могочинский район

забайкальский край

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ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Три человека погибли и 19 пострадали в ДТП с вахтовым автомобилем в посёлке Давенда Могочинского района Забайкальского края, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона."Девятнадцать пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ, сформирована бригада хирургического профиля. Состояние уточняется", - говорится в сообщении.В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что авария произошла утром по местному времени 7 июня. Автомобиль перевозил вахтовых рабочих.

https://ria.ru/20240606/avariya-1951042505.html

могочинский район

забайкальский край

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происшествия, могочинский район, забайкальский край