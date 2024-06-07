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США готовы обсуждать с Россией ДСНВ, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.06.2024
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22:50 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/dsnv-1951557992.html
США готовы обсуждать с Россией ДСНВ, заявил Белый дом
США готовы обсуждать с Россией ДСНВ, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.06.2024
США готовы обсуждать с Россией ДСНВ, заявил Белый дом
США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:50
2024-06-07T22:50
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "При всех дипломатических возможностях, которые у нас есть, мы повторяем обращение (о возобновлении переговоров по ДСНВ - ред.)", - сообщил он агентству. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
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Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы
Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии.  Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы. Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
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россия, сша, франция, владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, нато
Россия, США, Франция, Владимир Путин, Сергей Рябков, Анатолий Антонов, НАТО
США готовы обсуждать с Россией ДСНВ, заявил Белый дом

Белый дом: США готовы возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
"При всех дипломатических возможностях, которые у нас есть, мы повторяем обращение (о возобновлении переговоров по ДСНВ - ред.)", - сообщил он агентству.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
США заявили о готовности отменить контрмеры по ДСНВ
16 апреля, 03:13
 
РоссияСШАФранцияВладимир ПутинСергей РябковАнатолий АнтоновНАТО
 
 
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