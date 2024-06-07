https://ria.ru/20240607/dsnv-1951555195.html

В Белом доме выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ

В Белом доме выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 07.06.2024

В Белом доме выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ

США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:31

2024-06-07T22:31

2024-06-07T22:31

россия

сша

вашингтон (штат)

владимир путин

сергей рябков

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Мы все еще открыты для обсуждения и были бы рады ответу со стороны Российской Федерации, если они будут готовы поговорить об этом сейчас", - сообщил он агентству на вопрос о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по ДСНВ. Вадди уточнил, что в сентябре 2023 года США передали России неофициальный документ, где предлагали встретиться для обсуждения нового договора о стратегических наступательных вооружениях и управления ядерными рисками, а также любых дополнительных вопросов в этой области. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.

https://ria.ru/20240607/dsnv-1951523066.html

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россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, нато