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США сообщили, в каком случае готовы придерживаться норм ДСНВ - РИА Новости, 07.06.2024
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19:58 07.06.2024 (обновлено: 20:11 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dsnv-1951523066.html
США сообщили, в каком случае готовы придерживаться норм ДСНВ
США сообщили, в каком случае готовы придерживаться норм ДСНВ - РИА Новости, 07.06.2024
США сообщили, в каком случае готовы придерживаться норм ДСНВ
США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое, заявил в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:58
2024-06-07T20:11
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое, заявил в пятницу старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "США будут продолжать соблюдать ограничения в рамках ДСНВ в течение всего срока действия, пока Россия делает то же самое", - сказал Вадди на проходящем в Вашингтоне заседании Ассоциации по контролю над вооружениями. По его словам, в отличие от своих противников, США не намерены разрабатывать ядерное оружие, предназначенное для последующего размещения на орбите Земли, поскольку такой шаг стал бы "явным нарушением" существующих договоренностей по космосу.В свою очередь старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди заявил, что якобы отказ России от диалога по контролю над вооружениями бросает тень на вероятность заключения договора на замену ДСНВ, США должны быть готовы к такому варианту"Прямой отказ России от контроля над вооружениями бросает тень на вероятность (заключения - ред.) преемника ДСНВ", - сообщил Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.Он отметил, что США должны быть готовы к такому исходу.Также он добавил, что США согласны с Россией в необходимости придерживаться ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) применительно к развернутому стратегическому ядерному оружию."Мне кажется, что Россия, по крайней мере, на сегодняшний день... продолжает видеть ценность в сохранении ограничений на развернутое стратегическое ядерное оружие. Это позитивный момент, и мы согласны с такой позицией", - сказал Вадди на проходящем в Вашингтоне заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
https://ria.ru/20240607/izmeneniya-1951510838.html
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сша, россия, вашингтон (штат)
США, Россия, Вашингтон (штат)
США сообщили, в каком случае готовы придерживаться норм ДСНВ

Белый дом: США готовы придерживаться норм ДСНВ, если РФ будет делать то же самое

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое, заявил в пятницу старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
«
"США будут продолжать соблюдать ограничения в рамках ДСНВ в течение всего срока действия, пока Россия делает то же самое", - сказал Вадди на проходящем в Вашингтоне заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
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США изменят стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество
Вчера, 19:23
По его словам, в отличие от своих противников, США не намерены разрабатывать ядерное оружие, предназначенное для последующего размещения на орбите Земли, поскольку такой шаг стал бы "явным нарушением" существующих договоренностей по космосу.
В свою очередь старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди заявил, что якобы отказ России от диалога по контролю над вооружениями бросает тень на вероятность заключения договора на замену ДСНВ, США должны быть готовы к такому варианту
«
"Прямой отказ России от контроля над вооружениями бросает тень на вероятность (заключения - ред.) преемника ДСНВ", - сообщил Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
Он отметил, что США должны быть готовы к такому исходу.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3
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Также он добавил, что США согласны с Россией в необходимости придерживаться ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) применительно к развернутому стратегическому ядерному оружию.
«
"Мне кажется, что Россия, по крайней мере, на сегодняшний день... продолжает видеть ценность в сохранении ограничений на развернутое стратегическое ядерное оружие. Это позитивный момент, и мы согласны с такой позицией", - сказал Вадди на проходящем в Вашингтоне заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
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