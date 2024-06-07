США сообщили, в каком случае готовы придерживаться норм ДСНВ
Белый дом: США готовы придерживаться норм ДСНВ, если РФ будет делать то же самое
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое, заявил в пятницу старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
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"США будут продолжать соблюдать ограничения в рамках ДСНВ в течение всего срока действия, пока Россия делает то же самое", - сказал Вадди на проходящем в Вашингтоне заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
По его словам, в отличие от своих противников, США не намерены разрабатывать ядерное оружие, предназначенное для последующего размещения на орбите Земли, поскольку такой шаг стал бы "явным нарушением" существующих договоренностей по космосу.
В свою очередь старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди заявил, что якобы отказ России от диалога по контролю над вооружениями бросает тень на вероятность заключения договора на замену ДСНВ, США должны быть готовы к такому варианту
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"Прямой отказ России от контроля над вооружениями бросает тень на вероятность (заключения - ред.) преемника ДСНВ", - сообщил Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
Он отметил, что США должны быть готовы к такому исходу.
Также он добавил, что США согласны с Россией в необходимости придерживаться ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) применительно к развернутому стратегическому ядерному оружию.
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"Мне кажется, что Россия, по крайней мере, на сегодняшний день... продолжает видеть ценность в сохранении ограничений на развернутое стратегическое ядерное оружие. Это позитивный момент, и мы согласны с такой позицией", - сказал Вадди на проходящем в Вашингтоне заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.