https://ria.ru/20240607/dsnv-1951519826.html
США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ будет зависеть от Китая
США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ будет зависеть от Китая - РИА Новости, 07.06.2024
США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ будет зависеть от Китая
США считают, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая, сообщил старший директор по контролю над вооружениями,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:48
2024-06-07T19:48
2024-06-07T20:13
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США считают, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая, сообщил старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди."Без сомнения, тип ограничений, о которых мы сможем договориться с Россией, будет зависеть от размера и масштаба наращивания ядерного потенциала КНР и потребностей США в сдерживании по отношению к Пекину", - сказал Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.При этом он отметил, что перспективы диалога с КНР по контролю над вооружениями неясны."Мы готовы рассмотреть предложение от КНР, если они решат его сделать... В конце прошлого года мы провели консультации (с КНР по контролю над вооружениями - ред.). Они официально отказались от проведения повторной консультации, на которой мы могли бы обсудить эти вопросы. И поэтому я не уверен, каким будет следующий шаг", - добавил он.
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сша, россия, в мире, китай
США, Россия, В мире, Китай
США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ будет зависеть от Китая
В Совбезе США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ зависит от Китая
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США считают, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая, сообщил старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди.
"Без сомнения, тип ограничений, о которых мы сможем договориться с Россией, будет зависеть от размера и масштаба наращивания ядерного потенциала КНР и потребностей США в сдерживании по отношению к Пекину", - сказал Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
При этом он отметил, что перспективы диалога с КНР по контролю над вооружениями неясны.
"Мы готовы рассмотреть предложение от КНР, если они решат его сделать... В конце прошлого года мы провели консультации (с КНР по контролю над вооружениями - ред.). Они официально отказались от проведения повторной консультации, на которой мы могли бы обсудить эти вопросы. И поэтому я не уверен, каким будет следующий шаг", - добавил он.