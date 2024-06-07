Рейтинг@Mail.ru
США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ будет зависеть от Китая - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 07.06.2024 (обновлено: 20:13 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dsnv-1951519826.html
США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ будет зависеть от Китая
США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ будет зависеть от Китая - РИА Новости, 07.06.2024
США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ будет зависеть от Китая
США считают, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая, сообщил старший директор по контролю над вооружениями,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:48
2024-06-07T20:13
сша
россия
в мире
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США считают, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая, сообщил старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди."Без сомнения, тип ограничений, о которых мы сможем договориться с Россией, будет зависеть от размера и масштаба наращивания ядерного потенциала КНР и потребностей США в сдерживании по отношению к Пекину", - сказал Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.При этом он отметил, что перспективы диалога с КНР по контролю над вооружениями неясны."Мы готовы рассмотреть предложение от КНР, если они решат его сделать... В конце прошлого года мы провели консультации (с КНР по контролю над вооружениями - ред.). Они официально отказались от проведения повторной консультации, на которой мы могли бы обсудить эти вопросы. И поэтому я не уверен, каким будет следующий шаг", - добавил он.
https://ria.ru/20240607/dsnv-1951523066.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, китай
США, Россия, В мире, Китай
США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ будет зависеть от Китая

В Совбезе США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ зависит от Китая

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США считают, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая, сообщил старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди.
"Без сомнения, тип ограничений, о которых мы сможем договориться с Россией, будет зависеть от размера и масштаба наращивания ядерного потенциала КНР и потребностей США в сдерживании по отношению к Пекину", - сказал Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
При этом он отметил, что перспективы диалога с КНР по контролю над вооружениями неясны.
"Мы готовы рассмотреть предложение от КНР, если они решат его сделать... В конце прошлого года мы провели консультации (с КНР по контролю над вооружениями - ред.). Они официально отказались от проведения повторной консультации, на которой мы могли бы обсудить эти вопросы. И поэтому я не уверен, каким будет следующий шаг", - добавил он.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
США сообщили, в каком случае готовы придерживаться норм ДСНВ
Вчера, 19:58
 
СШАРоссияВ миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала