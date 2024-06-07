https://ria.ru/20240607/drony-1951238202.html
Глава АСИ рассказала о проекте "Архипелаг"
Глава АСИ рассказала о проекте "Архипелаг" - РИА Новости, 07.06.2024
Глава АСИ рассказала о проекте "Архипелаг"
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", который в этом году пройдет в июле, позволяет усовершенствовать технологии производства отечественных гражданских РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:16
2024-06-07T10:16
2024-06-07T10:18
пмэф-2024
экономика
технологии
сахалин
сахалинская область
южно-сахалинск
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", который в этом году пройдет в июле, позволяет усовершенствовать технологии производства отечественных гражданских беспилотников и найти новые сферы их применения, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "Архипелаг" - это проектно-образовательный интенсив, куда мы приглашаем... технологические компании, связанные со сферой беспилотников, для тестирования всевозможных задач разного уровня в области применения беспилотников, которые позволяют и наполнить национальный проект, и, безусловно, это связано и с новыми производственными задачами, и какими-то новыми технологиями", - сказала она. Как отметила Чупшева, тестирование беспилотников в нетипичных условиях использования (например, для изображения мурала на фасаде здания) помогает инженерным командам совершенствовать технологические решения и даже "выходить на какие-то новые производства". Глава АСИ добавила также, что команды, которые участвуют в "Архипелаге", получают дополнительную возможность решить задачи импортозамещения комплектующих при организации производства гражданских дронов и найти новых партнеров. Гражданские дроны получат новое развитие на Сахалине в рамках "Архипелага 2024" в 16 сценариях, среди которых доставка грузов, комплексные кадастровые работы, мониторинг линейных объектов, строительных массивов и водных объектов, сообщали в апреле РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В этом году "Архипелаг" пройдет в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками станут Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый в Корсаковском районе. В числе основных тем "Архипелага" - развитие беспилотного авиационного транспорта, водородная энергетика, биотехнологии. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html
https://ria.ru/20240607/drony-1951198461.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сахалин, сахалинская область, южно-сахалинск, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), национальная технологическая инициатива (нти)
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Сахалин, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Национальная технологическая инициатива (НТИ)
Глава АСИ рассказала о проекте "Архипелаг"
Глава АСИ: "Архипелаг" позволяет найти новые сферы применения гражданских дронов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", который в этом году пройдет в июле, позволяет усовершенствовать технологии производства отечественных гражданских беспилотников и найти новые сферы их применения, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"Архипелаг" - это проектно-образовательный интенсив, куда мы приглашаем... технологические компании, связанные со сферой беспилотников, для тестирования всевозможных задач разного уровня в области применения беспилотников, которые позволяют и наполнить национальный проект, и, безусловно, это связано и с новыми производственными задачами, и какими-то новыми технологиями", - сказала она.
Как отметила Чупшева, тестирование беспилотников в нетипичных условиях использования (например, для изображения мурала на фасаде здания) помогает инженерным командам совершенствовать технологические решения и даже "выходить на какие-то новые производства".
Глава АСИ добавила также, что команды, которые участвуют в "Архипелаге", получают дополнительную возможность решить задачи импортозамещения комплектующих при организации производства гражданских дронов и найти новых партнеров.
Гражданские дроны получат новое развитие на Сахалине в рамках "Архипелага 2024" в 16 сценариях, среди которых доставка грузов, комплексные кадастровые работы, мониторинг линейных объектов, строительных массивов и водных объектов, сообщали в апреле РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В этом году "Архипелаг" пройдет в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками станут Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый в Корсаковском районе. В числе основных тем "Архипелага" - развитие беспилотного авиационного транспорта, водородная энергетика, биотехнологии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.