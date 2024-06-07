https://ria.ru/20240607/drony-1951238202.html

Глава АСИ рассказала о проекте "Архипелаг"

Глава АСИ рассказала о проекте "Архипелаг" - РИА Новости, 07.06.2024

Глава АСИ рассказала о проекте "Архипелаг"

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", который в этом году пройдет в июле, позволяет усовершенствовать технологии производства отечественных гражданских РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:16

2024-06-07T10:16

2024-06-07T10:18

пмэф-2024

экономика

технологии

сахалин

сахалинская область

южно-сахалинск

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", который в этом году пройдет в июле, позволяет усовершенствовать технологии производства отечественных гражданских беспилотников и найти новые сферы их применения, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "Архипелаг" - это проектно-образовательный интенсив, куда мы приглашаем... технологические компании, связанные со сферой беспилотников, для тестирования всевозможных задач разного уровня в области применения беспилотников, которые позволяют и наполнить национальный проект, и, безусловно, это связано и с новыми производственными задачами, и какими-то новыми технологиями", - сказала она. Как отметила Чупшева, тестирование беспилотников в нетипичных условиях использования (например, для изображения мурала на фасаде здания) помогает инженерным командам совершенствовать технологические решения и даже "выходить на какие-то новые производства". Глава АСИ добавила также, что команды, которые участвуют в "Архипелаге", получают дополнительную возможность решить задачи импортозамещения комплектующих при организации производства гражданских дронов и найти новых партнеров. Гражданские дроны получат новое развитие на Сахалине в рамках "Архипелага 2024" в 16 сценариях, среди которых доставка грузов, комплексные кадастровые работы, мониторинг линейных объектов, строительных массивов и водных объектов, сообщали в апреле РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В этом году "Архипелаг" пройдет в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками станут Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый в Корсаковском районе. В числе основных тем "Архипелага" - развитие беспилотного авиационного транспорта, водородная энергетика, биотехнологии. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html

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сахалинская область

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Дарья Буймова

экономика, технологии, сахалин, сахалинская область, южно-сахалинск, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), национальная технологическая инициатива (нти)