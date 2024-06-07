https://ria.ru/20240607/drony-1951198461.html

Эксперт прогнозирует масштабный рост числа агродронов после открытия неба

Эксперт прогнозирует масштабный рост числа агродронов после открытия неба - РИА Новости, 07.06.2024

Эксперт прогнозирует масштабный рост числа агродронов после открытия неба

После того, как небо России будет открыто для полетов беспилотных летательных аппаратов, число дронов, которые будут использоваться в сельском хозяйстве,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T04:14

2024-06-07T04:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. После того, как небо России будет открыто для полетов беспилотных летательных аппаратов, число дронов, которые будут использоваться в сельском хозяйстве, возрастет вплоть до 10 раз и может составить до 30 тысяч штук, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2024 глава компании "Агримакс.Аэро", участника рынка НТИ "Аэронет", Максим Чижов. Ограничения на полеты БПЛА в России в настоящее время действуют примерно в 70 регионах. "При условии полного открытия неба, число беспилотников, которые используются в сельском хозяйстве, увеличится кратно - до 8-10 раз. Сейчас в России работает около 2-3 тысяч таких аппаратов", - рассказал Чижов. Он отметил, что дроны для АПК дешевле наземной техники - сеялок и опрыскивателей - в 2-3 раза, что, очень привлекает компании в этой сфере. "Купить наземный опрыскиватель - это от 30 до 60 миллионов рублей за штуку. Примерно такую же производительность можно получить с помощью дронов стоимостью около 10 миллионов - то есть, это про расходы", - рассказал глава компании. Он также сообщил, что на полях ПМЭФ было подписано соглашение с АО "ГЛОНАСС", по которому агродроны начнут испытания с использованием платформы мониторинга на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" в качестве доверенной среды для федеральных и региональных органов власти и это позволит таким беспилотникам подтверждать заявленные маршруты. "Испытания решений для идентификации БВС помогут нам найти решение для постепенного снятия существующих в более чем 70 регионах запретов на применение гражданских воздушных судов", - заключил Чижов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240508/chs-1944817564.html

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россия, эра-глонасс, экономика