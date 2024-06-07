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Велосипедиста из Домодедово, стрелявшего в полицейского, задержали - РИА Новости, 07.06.2024
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11:06 07.06.2024 (обновлено: 11:20 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/domodedovo-1951256325.html
Велосипедиста из Домодедово, стрелявшего в полицейского, задержали
Велосипедиста из Домодедово, стрелявшего в полицейского, задержали - РИА Новости, 07.06.2024
Велосипедиста из Домодедово, стрелявшего в полицейского, задержали
Задержан велосипедист из Домодедово, трижды выстреливший в полицейского в ответ на просьбу показать документы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:06
2024-06-07T11:20
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Задержан велосипедист из Домодедово, трижды выстреливший в полицейского в ответ на просьбу показать документы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России."Задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении оперуполномоченного ОНК УМВД России по городскому округу Домодедово (часть 2 статьи 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 5 июня в лесополосе в подмосковном Домодедово полицейские заметили подозрительных мужчин на велосипедах. Подойдя к ним, они предъявили удостоверения и попросили предъявить документы."В ответ на законные требования один из велосипедистов достал пистолет и выстрелил не менее трех раз в представителя власти, после чего мужчины скрылись", - отмечается в релизе.Потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.В ближайшее время задержанный будет доставлен для проведения следственных действий.
https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), домодедово
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Домодедово
Велосипедиста из Домодедово, стрелявшего в полицейского, задержали

Велосипедиста из Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского, задержали

© Прокуратура Московской области/TelegramВ подмосковном Домодедово задержали двоих наркозакладчиков, один из которых стрелял в полицейского. 7 июня 2024
В подмосковном Домодедово задержали двоих наркозакладчиков, один из которых стрелял в полицейского. 7 июня 2024
© Прокуратура Московской области/Telegram
В подмосковном Домодедово задержали двоих наркозакладчиков, один из которых стрелял в полицейского. 7 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Задержан велосипедист из Домодедово, трижды выстреливший в полицейского в ответ на просьбу показать документы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
"Задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении оперуполномоченного ОНК УМВД России по городскому округу Домодедово (часть 2 статьи 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 5 июня в лесополосе в подмосковном Домодедово полицейские заметили подозрительных мужчин на велосипедах. Подойдя к ним, они предъявили удостоверения и попросили предъявить документы.
"В ответ на законные требования один из велосипедистов достал пистолет и выстрелил не менее трех раз в представителя власти, после чего мужчины скрылись", - отмечается в релизе.
Потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
В ближайшее время задержанный будет доставлен для проведения следственных действий.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Домодедово
 
 
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