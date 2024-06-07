Велосипедиста из Домодедово, стрелявшего в полицейского, задержали
Велосипедиста из Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского, задержали
© Прокуратура Московской области/TelegramВ подмосковном Домодедово задержали двоих наркозакладчиков, один из которых стрелял в полицейского. 7 июня 2024
В подмосковном Домодедово задержали двоих наркозакладчиков, один из которых стрелял в полицейского. 7 июня 2024
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Задержан велосипедист из Домодедово, трижды выстреливший в полицейского в ответ на просьбу показать документы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
"Задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении оперуполномоченного ОНК УМВД России по городскому округу Домодедово (часть 2 статьи 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 5 июня в лесополосе в подмосковном Домодедово полицейские заметили подозрительных мужчин на велосипедах. Подойдя к ним, они предъявили удостоверения и попросили предъявить документы.
"В ответ на законные требования один из велосипедистов достал пистолет и выстрелил не менее трех раз в представителя власти, после чего мужчины скрылись", - отмечается в релизе.
Потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
В ближайшее время задержанный будет доставлен для проведения следственных действий.