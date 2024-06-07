https://ria.ru/20240607/domodedovo-1951256325.html

Велосипедиста из Домодедово, стрелявшего в полицейского, задержали

Велосипедиста из Домодедово, стрелявшего в полицейского, задержали - РИА Новости, 07.06.2024

Велосипедиста из Домодедово, стрелявшего в полицейского, задержали

Задержан велосипедист из Домодедово, трижды выстреливший в полицейского в ответ на просьбу показать документы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:06

2024-06-07T11:06

2024-06-07T11:20

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

домодедово

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Задержан велосипедист из Домодедово, трижды выстреливший в полицейского в ответ на просьбу показать документы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России."Задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении оперуполномоченного ОНК УМВД России по городскому округу Домодедово (часть 2 статьи 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 5 июня в лесополосе в подмосковном Домодедово полицейские заметили подозрительных мужчин на велосипедах. Подойдя к ним, они предъявили удостоверения и попросили предъявить документы."В ответ на законные требования один из велосипедистов достал пистолет и выстрелил не менее трех раз в представителя власти, после чего мужчины скрылись", - отмечается в релизе.Потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.В ближайшее время задержанный будет доставлен для проведения следственных действий.

https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html

https://ria.ru/20240604/podrostok-1950441978.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), домодедово