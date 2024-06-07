https://ria.ru/20240607/dodik-1951274960.html

Глава Республики Сербской рассказал о ее будущем при выходе из состава БИГ

Глава Республики Сербской рассказал о ее будущем при выходе из состава БИГ - РИА Новости, 07.06.2024

Глава Республики Сербской рассказал о ее будущем при выходе из состава БИГ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что после мирного разграничения БиГ видит Республику Сербскую... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:41

2024-06-07T11:41

2024-06-07T12:29

пмэф-2024

в мире

республика сербская

милорад додик

босния и герцеговина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что после мирного разграничения БиГ видит Республику Сербскую как стабильное, развитое и благополучное общество. Додик принял участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге, на полях форума он провел в четверг встречу с президентом России Владимиром Путиным. Перед поездкой в интервью РИА Новости президент РС БиГ сообщил, что до конца июня предложит другой части страны – мусульманско-хорватской Федерации БиГ предложение о мирном разграничении, "процесс разделения может быть длительным". "Вижу ее (Республику Сербскую – ред.) как стабильную, развитую и богатую. У нее для этого есть все предпосылки и условия. Между тем, создатели западной политики устроили нам объединение в Боснии и Герцеговине, которое остановило успешный путь Республики Сербской как благополучного и богатого общества. Вижу ее (РС БиГ - ред.) как сообщество мира и место для всех хороших людей", - заявил Додик агентству в ответ на вопрос о будущем после разграничения. По его словам, Россия как один из гарантов подписания мирного Дейтонского соглашения понимает и уважает Республику Сербскую, так как Запад пытался обмануть РФ в случае с Минскими соглашениями. Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщал, что в связи с этим официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html

https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950075279.html

республика сербская

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, республика сербская, милорад додик, босния и герцеговина