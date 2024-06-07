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Глава Республики Сербской рассказал о ее будущем при выходе из состава БИГ - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:41 07.06.2024 (обновлено: 12:29 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dodik-1951274960.html
Глава Республики Сербской рассказал о ее будущем при выходе из состава БИГ
Глава Республики Сербской рассказал о ее будущем при выходе из состава БИГ - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Республики Сербской рассказал о ее будущем при выходе из состава БИГ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что после мирного разграничения БиГ видит Республику Сербскую... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:41
2024-06-07T12:29
пмэф-2024
в мире
республика сербская
милорад додик
босния и герцеговина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что после мирного разграничения БиГ видит Республику Сербскую как стабильное, развитое и благополучное общество. Додик принял участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге, на полях форума он провел в четверг встречу с президентом России Владимиром Путиным. Перед поездкой в интервью РИА Новости президент РС БиГ сообщил, что до конца июня предложит другой части страны – мусульманско-хорватской Федерации БиГ предложение о мирном разграничении, "процесс разделения может быть длительным". "Вижу ее (Республику Сербскую – ред.) как стабильную, развитую и богатую. У нее для этого есть все предпосылки и условия. Между тем, создатели западной политики устроили нам объединение в Боснии и Герцеговине, которое остановило успешный путь Республики Сербской как благополучного и богатого общества. Вижу ее (РС БиГ - ред.) как сообщество мира и место для всех хороших людей", - заявил Додик агентству в ответ на вопрос о будущем после разграничения. По его словам, Россия как один из гарантов подписания мирного Дейтонского соглашения понимает и уважает Республику Сербскую, так как Запад пытался обмануть РФ в случае с Минскими соглашениями. Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщал, что в связи с этим официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950075279.html
республика сербская
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в мире, республика сербская, милорад додик, босния и герцеговина
ПМЭФ-2024, В мире, Республика Сербская, Милорад Додик, Босния и Герцеговина
Глава Республики Сербской рассказал о ее будущем при выходе из состава БИГ

Додик: Республика Сербская после выхода из состава БиГ может стать богатой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) БиГ Милорад Додик заявил РИА Новости, что после мирного разграничения БиГ видит Республику Сербскую как стабильное, развитое и благополучное общество.
Додик принял участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге, на полях форума он провел в четверг встречу с президентом России Владимиром Путиным. Перед поездкой в интервью РИА Новости президент РС БиГ сообщил, что до конца июня предложит другой части страны – мусульманско-хорватской Федерации БиГ предложение о мирном разграничении, "процесс разделения может быть длительным".
Войска спецназа хорватской армии маршируют во время военного парада, посвященного 20-й годовщине операции Буря - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Урок для России: Путин помнит, как Запад решил "сербский вопрос"
8 апреля, 08:00
"Вижу ее (Республику Сербскую – ред.) как стабильную, развитую и богатую. У нее для этого есть все предпосылки и условия. Между тем, создатели западной политики устроили нам объединение в Боснии и Герцеговине, которое остановило успешный путь Республики Сербской как благополучного и богатого общества. Вижу ее (РС БиГ - ред.) как сообщество мира и место для всех хороших людей", - заявил Додик агентству в ответ на вопрос о будущем после разграничения. По его словам, Россия как один из гарантов подписания мирного Дейтонского соглашения понимает и уважает Республику Сербскую, так как Запад пытался обмануть РФ в случае с Минскими соглашениями.
Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщал, что в связи с этим официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России, заявил Додик
3 июня, 03:33
 
ПМЭФ-2024В миреРеспублика СербскаяМилорад ДодикБосния и Герцеговина
 
 
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