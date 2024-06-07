https://ria.ru/20240607/dnr-1951516319.html

Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка, заявил Пушилин

Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.06.2024

Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка и других населенных пунктов ДНР, ежедневно продолжается освобождение... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:36

2024-06-07T19:36

2024-06-07T19:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

россия

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка и других населенных пунктов ДНР, ежедневно продолжается освобождение территории республики в рамках конституционных границ."Соизмеримость целей и затрачиваемых ресурсов должна быть обоснована. Каким образом это обосновывается? Конечно же, в первую очередь мы видим, как ежедневно буквально линия фронта отодвигается от Донецка, от других населенных пунктов республики, как ежедневно продолжается освобождение территории ДНР в рамках конституционных границ. Но мы не видим шапкозакидательства, мы не видим какого-то там, ну, скажем, авральных каких-то действий, которые могли бы привести к многочисленным потерям личного состава. Это чревато другого рода последствиями - не только для нашего региона, но в целом для страны", - сказал Пушилин журналистам, отвечая на вопрос о скорости продвижения ВС РФ.По его словам, точные сроки проведения спецоперации "не назовет никто", при этом с российской стороны действий, которые могли бы привести к многочисленным потерям личного состава ВС РФ, не предпринимается."Поэтому здесь никто вам не назовет точные сроки, потому что здесь есть ряд еще и внешних факторов. Какие будут шаги предприняты странами Запада, какие возможности реагировать будут у нас, соответственно, с учетом, как развивается наша промышленная, военная составляющая, как работают наши НИИ, потому что разрабатываются и новые подходы, разрабатываются и не стоят (на месте) технологии в рамках искусственного интеллекта, которыми оснащаются уже и беспилотники в том числе. Это все влияет на скорость продвижения", - подчеркнул он.Ранее в ходе пленарной сессии в рамках ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что достижение всех задач специальной военной операции на Украине важно, но жизнь российских бойцов еще важнее. Как подчеркнул глава государства, у Генштаба и Минобороны есть план по реализации и достижению всех поставленных целей СВО.

https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, безопасность, россия, денис пушилин