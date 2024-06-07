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Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 07.06.2024 (обновлено: 19:58 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dnr-1951516319.html
Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка, заявил Пушилин
Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.06.2024
Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка и других населенных пунктов ДНР, ежедневно продолжается освобождение... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:36
2024-06-07T19:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка и других населенных пунктов ДНР, ежедневно продолжается освобождение территории республики в рамках конституционных границ."Соизмеримость целей и затрачиваемых ресурсов должна быть обоснована. Каким образом это обосновывается? Конечно же, в первую очередь мы видим, как ежедневно буквально линия фронта отодвигается от Донецка, от других населенных пунктов республики, как ежедневно продолжается освобождение территории ДНР в рамках конституционных границ. Но мы не видим шапкозакидательства, мы не видим какого-то там, ну, скажем, авральных каких-то действий, которые могли бы привести к многочисленным потерям личного состава. Это чревато другого рода последствиями - не только для нашего региона, но в целом для страны", - сказал Пушилин журналистам, отвечая на вопрос о скорости продвижения ВС РФ.По его словам, точные сроки проведения спецоперации "не назовет никто", при этом с российской стороны действий, которые могли бы привести к многочисленным потерям личного состава ВС РФ, не предпринимается."Поэтому здесь никто вам не назовет точные сроки, потому что здесь есть ряд еще и внешних факторов. Какие будут шаги предприняты странами Запада, какие возможности реагировать будут у нас, соответственно, с учетом, как развивается наша промышленная, военная составляющая, как работают наши НИИ, потому что разрабатываются и новые подходы, разрабатываются и не стоят (на месте) технологии в рамках искусственного интеллекта, которыми оснащаются уже и беспилотники в том числе. Это все влияет на скорость продвижения", - подчеркнул он.Ранее в ходе пленарной сессии в рамках ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что достижение всех задач специальной военной операции на Украине важно, но жизнь российских бойцов еще важнее. Как подчеркнул глава государства, у Генштаба и Минобороны есть план по реализации и достижению всех поставленных целей СВО.
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Денис Пушилин
Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка, заявил Пушилин

Пушилин: ежедневно продолжается освобождение ДНР в ее конституционных границах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка и других населенных пунктов ДНР, ежедневно продолжается освобождение территории республики в рамках конституционных границ.
"Соизмеримость целей и затрачиваемых ресурсов должна быть обоснована. Каким образом это обосновывается? Конечно же, в первую очередь мы видим, как ежедневно буквально линия фронта отодвигается от Донецка, от других населенных пунктов республики, как ежедневно продолжается освобождение территории ДНР в рамках конституционных границ. Но мы не видим шапкозакидательства, мы не видим какого-то там, ну, скажем, авральных каких-то действий, которые могли бы привести к многочисленным потерям личного состава. Это чревато другого рода последствиями - не только для нашего региона, но в целом для страны", - сказал Пушилин журналистам, отвечая на вопрос о скорости продвижения ВС РФ.
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По его словам, точные сроки проведения спецоперации "не назовет никто", при этом с российской стороны действий, которые могли бы привести к многочисленным потерям личного состава ВС РФ, не предпринимается.
"Поэтому здесь никто вам не назовет точные сроки, потому что здесь есть ряд еще и внешних факторов. Какие будут шаги предприняты странами Запада, какие возможности реагировать будут у нас, соответственно, с учетом, как развивается наша промышленная, военная составляющая, как работают наши НИИ, потому что разрабатываются и новые подходы, разрабатываются и не стоят (на месте) технологии в рамках искусственного интеллекта, которыми оснащаются уже и беспилотники в том числе. Это все влияет на скорость продвижения", - подчеркнул он.
Ранее в ходе пленарной сессии в рамках ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что достижение всех задач специальной военной операции на Украине важно, но жизнь российских бойцов еще важнее. Как подчеркнул глава государства, у Генштаба и Минобороны есть план по реализации и достижению всех поставленных целей СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссияДенис Пушилин
 
 
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