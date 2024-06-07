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ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр выше по течению, сообщил Сальдо - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:18 07.06.2024 (обновлено: 05:36 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/dnepr-1951198614.html
ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр выше по течению, сообщил Сальдо
ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр выше по течению, сообщил Сальдо - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр выше по течению, сообщил Сальдо
Украинские войска все чаще предпринимают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу выше по течению реки, в районе поселка Днепряны, сказал в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T04:18
2024-06-07T05:36
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска все чаще предпринимают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу выше по течению реки, в районе поселка Днепряны, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенной пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки&quot;, — сказал Сальдо.Как уточнил глава региона, речь идет о населенном пункте Днепряны. В связи с отсутствием Каховского водохранилища пересечь Днепр можно быстрее. "Но, с другой стороны" все это хорошо видно, потому что практически километровая зона полностью просматривается", — отметил он. Учитывая фортификационные сооружения и защиту левого берега российскими войсками, попытки форсировать Днепр заканчиваются для украинских солдат катастрофично, констатировал собеседник агентства. "Попытки заканчиваются плачевно для тех солдат, которых киевский режим целенаправленно направляет на явную смерть. Потому что возврат с левого берега практически невозможен", заключил Сальдо. О планах украинских военных прорваться на левый берег Днепра рассказал президент Владимир Путин, подводя итоги прошлого года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, Киев отправил своих людей на убой, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, ударами беспилотников и других средств поражения, пояснил глава государства.В конце февраля Сальдо сообщил, что ВСУ не оставляют попыток высадиться в районе Крынок, но их планы срывают ВС России.
https://ria.ru/20231216/dnepr-1916176220.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр выше по течению, сообщил Сальдо

Сальдо сообщил, что ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр выше по течению

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска все чаще предпринимают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу выше по течению реки, в районе поселка Днепряны, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенной пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки", — сказал Сальдо.

Как уточнил глава региона, речь идет о населенном пункте Днепряны. В связи с отсутствием Каховского водохранилища пересечь Днепр можно быстрее.
"Но, с другой стороны" все это хорошо видно, потому что практически километровая зона полностью просматривается", — отметил он.
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Сальдо рассказал, для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр
16 декабря 2023, 12:06
Учитывая фортификационные сооружения и защиту левого берега российскими войсками, попытки форсировать Днепр заканчиваются для украинских солдат катастрофично, констатировал собеседник агентства.
"Попытки заканчиваются плачевно для тех солдат, которых киевский режим целенаправленно направляет на явную смерть. Потому что возврат с левого берега практически невозможен", заключил Сальдо.
О планах украинских военных прорваться на левый берег Днепра рассказал президент Владимир Путин, подводя итоги прошлого года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, Киев отправил своих людей на убой, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, ударами беспилотников и других средств поражения, пояснил глава государства.
В конце февраля Сальдо сообщил, что ВСУ не оставляют попыток высадиться в районе Крынок, но их планы срывают ВС России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
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