https://ria.ru/20240607/deti-1951489729.html

С Украины в Россию вернулась женщина с тремя детьми

С Украины в Россию вернулась женщина с тремя детьми - РИА Новости, 07.06.2024

С Украины в Россию вернулась женщина с тремя детьми

Трое детей с матерью вернулись в Россию в Башкирию из Украины при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:17

2024-06-07T18:17

2024-06-07T18:26

специальная военная операция на украине

украина

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общество

мария львова-белова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Трое детей с матерью вернулись в Россию в Башкирию из Украины при содействии аппарата детского омбудсмена, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ."Сейчас, пока мы с вами общаемся, у нас еще одна мама с тремя детьми возвращаются на территорию Российской Федерации (из Украины - ред.), но это гуманитарный вопрос. Там отрабатывают мои коллеги-уполномоченные, я им за это очень благодарна, потому что прорабатываются вопросы, связанные с образованием", - сказала Львова-Белова в интервью РИА Новости.Она отметила, что у детей были разные образовательные программы, поэтому им нужна помощь с тем, чтобы встроиться в образовательный процесс. "Нужно их поддержать и помощь, поэтому уполномоченные отрабатывают гуманитарный вопрос, также медицинские аспекты", - добавила детский омбудсмен.Пресс-служба Львовой-Беловой сообщила агентству, что в аппарат детского омбудсмена 23 мая поступило обращение от гражданки РФ, которая попросила помочь ее семье оперативно покинуть Украину и вернуться на родину."Женщина одна воспитывает троих несовершеннолетних детей. Все – граждане Российской Федерации. В 2021 году мама привезла детей на Украину в гости к бабушке, но в связи с введенными ограничениями из-за COVID, а затем и с началом СВО семья не смогла вернуться в Россию", - отметили в пресс-службе.Миграционная служба Украины поставила в загранпаспорте женщины отметку о необходимости покинуть страну до 8 июня 2024 года. Для решения этой ситуации при посредничестве Государства Катар была достигнута договоренность с украинской стороной о том, что семья сможет выехать из Украины в Россию через Республику Беларусь, согласие на въезд в страну было получено от Погранкомитета Республики Беларусь."Сотрудники региональных подразделений Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии организовали трансфер мамы с детьми из Украины в Республику Беларусь. Из Минска семья накануне приехала в Москву и уже совсем скоро вернется домой в Башкирию", - сообщила пресс-служба детского омбудсмена.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20240424/peregovory-1942070894.html

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, общество, мария львова-белова