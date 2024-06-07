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Врачи указали на опасные для психики признаки в поведении детей
Врачи указали на опасные для психики признаки в поведении детей - РИА Новости, 07.06.2024
Врачи указали на опасные для психики признаки в поведении детей
Психиатры рассказали, какие признаки могут указывать на синдром Туретта и когда родителям следует обращаться к врачу. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:40
2024-06-07T07:40
2024-06-07T13:07
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Психиатры рассказали, какие признаки могут указывать на синдром Туретта и когда родителям следует обращаться к врачу.“Если у ребенка появились частые стереотипные движения, которые используются в жизни и повторяются много раз за день, а также появились различные звуки в виде кашля, шмыганья, посвистывания, не связанные с самочувствием ребенка, это повод записаться к неврологу”, - говорит РИА Новости врач-невролог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Алиса Гильвег.В свою очередь психиатр Илья Зайцев отмечает, что выявить синдром Туретта непросто: его нередко сопровождают другие заболевания. Кроме того, далеко не все медики, поясняет Зайцев, обладают нужной квалификацией. Из-за этого трудно подсчитать точное число страдающих от синдрома.Заболевание считается неизлечимым. При этом его можно контролировать медикаментозно. В противном случае, указывает Зайцев, это чревато последствиями для здоровья.“Во взрослом возрасте такие люди становятся избыточно подвижными, активно жестикулирующими, у них особенно богатая мимика. У 80% тики переходят в другие психические заболевания, если ими не заниматься на ранних стадиях. Чаще всего в биполярное аффективное расстройство”, - отметил Зайцев в беседе с РИА Новости.Ежегодно седьмого июня отмечается день осведомленности о синдроме Туретта. По данным Американской ассоциации Туретта, заболеванием страдает 1% детей в мире. Синдром чаще всего передается от отцов на генетическом уровне, и у мальчиков выявляется в четыре раза чаще, чем у девочек.
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общество, здоровье, дети, психиатрия, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Здоровье, Дети, Психиатрия, Социальный навигатор, Детские вопросы
Врачи указали на опасные для психики признаки в поведении детей
Врачи призвали обращать внимание на частые тики у детей
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Психиатры рассказали, какие признаки могут указывать на синдром Туретта и когда родителям следует обращаться к врачу.
“Если у ребенка появились частые стереотипные движения, которые используются в жизни и повторяются много раз за день, а также появились различные звуки в виде кашля, шмыганья, посвистывания, не связанные с самочувствием ребенка, это повод записаться к неврологу”, - говорит РИА Новости врач-невролог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Алиса Гильвег.
В свою очередь психиатр Илья Зайцев отмечает, что выявить синдром Туретта непросто: его нередко сопровождают другие заболевания. Кроме того, далеко не все медики, поясняет Зайцев, обладают нужной квалификацией. Из-за этого трудно подсчитать точное число страдающих от синдрома.
Заболевание считается неизлечимым. При этом его можно контролировать медикаментозно. В противном случае, указывает Зайцев, это чревато последствиями для здоровья.
“Во взрослом возрасте такие люди становятся избыточно подвижными, активно жестикулирующими, у них особенно богатая мимика. У 80% тики переходят в другие психические заболевания, если ими не заниматься на ранних стадиях. Чаще всего в биполярное аффективное расстройство”, - отметил Зайцев в беседе с РИА Новости.
Ежегодно седьмого июня отмечается день осведомленности о синдроме Туретта. По данным
Американской ассоциации Туретта, заболеванием страдает 1% детей в мире. Синдром чаще всего передается от отцов на генетическом уровне, и у мальчиков выявляется в четыре раза чаще, чем у девочек.