https://ria.ru/20240607/desant-1951200945.html

Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром

Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 07.06.2024

Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром

Расчёты БПЛА отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии в ходе воздушной разведки обнаружили и уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к городу Часов... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T05:12

2024-06-07T05:12

2024-06-07T05:55

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воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Расчёты БПЛА отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии в ходе воздушной разведки обнаружили и уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к городу Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к Часову Яру. В ходе ведения воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили перемещение подразделений на бронированной технике, которая была уничтожена расчётами БПЛА", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ, а помощник оператора отслеживает направление полёта, ориентирует и корректирует его работу. "Грамотные и решительные действия расчётов БПЛА из Улан-Удэ сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков ВСУ и эвакуацию раненых", - отметили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240412/desant-1939494072.html

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россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии