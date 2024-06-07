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Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 07.06.2024 (обновлено: 05:55 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/desant-1951200945.html
Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром
Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 07.06.2024
Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром
Расчёты БПЛА отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии в ходе воздушной разведки обнаружили и уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к городу Часов... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:12
2024-06-07T05:55
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Расчёты БПЛА отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии в ходе воздушной разведки обнаружили и уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к городу Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к Часову Яру. В ходе ведения воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили перемещение подразделений на бронированной технике, которая была уничтожена расчётами БПЛА", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ, а помощник оператора отслеживает направление полёта, ориентирует и корректирует его работу. "Грамотные и решительные действия расчётов БПЛА из Улан-Удэ сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков ВСУ и эвакуацию раненых", - отметили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240412/desant-1939494072.html
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россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром

Расчеты БПЛА бурятских десантников уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Расчёты БПЛА отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии в ходе воздушной разведки обнаружили и уничтожили бронетехнику ВСУ на подступах к городу Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к Часову Яру. В ходе ведения воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили перемещение подразделений на бронированной технике, которая была уничтожена расчётами БПЛА", - сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, операторы FPV-дронов круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ, а помощник оператора отслеживает направление полёта, ориентирует и корректирует его работу.
"Грамотные и решительные действия расчётов БПЛА из Улан-Удэ сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков ВСУ и эвакуацию раненых", - отметили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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