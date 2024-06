https://ria.ru/20240607/dergunova-1951281718.html

Дергунова: особенности этикета важно знать при ведении бизнеса в Китае

Развитие отношений России и Китая в последнее время получило новый импульс. Оно коснулось многих сфер деятельности. Исключением не стали бизнес и высшее образование. О том, как университеты могут быть полезны компаниям, выходящим на рынок КНР, какие тонкости есть в ведении бизнеса в Азии, в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказала заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.– Ольга Константиновна, в последние годы мы все чаще говорим о "развороте на Восток", имея в виду, в первую очередь, азиатские рынки. Как Вы думаете, можно ли считать это направление экзотическим для бизнес-образования?– Экзотика – не совсем подходящее слово. Бизнес-образование и на Западе, и на Востоке изначально живет по одним стандартам. Это единая система образовательных технологий, единый язык деловых коммуникаций. И если сегодня Китай становится для России одним из ключевых бизнес-партнеров, то задача высшей школы — отвечать этим новым вызовам.Соответствие высоким мировым стандартам изначально заложено в основу Высшей школы менеджмента СПбГУ. Главная задача — дать такое образование, которое позволит нашему выпускнику быть успешным в любой точке мира.– Все же, есть ли "особый акцент" в деловом языке для тех, кто ведет бизнес или обучает бизнесу в Китае?– Для успешного развития бизнеса в Китае необходимо глубокое погружение и в культуру страны, и в деловую культуру.Мы уже 10 лет учим студентов искать разгадку культурного кода Азии. Они изучают международную бизнес-культуру и этикет с первого курса – это обязательная часть образовательной программы.Выпускники ВШМ СПбГУ успешно работают в Азии, занимают управленческие позиции в таких компаниях, как Lazada (Китай), McKinsey (Сингапур), Terumo (Япония), Agoda (Тайланд). Мы регулярно встречаемся, обмениваемся опытом построения карьеры. Это не только дружное сообщество, но и возможность "из первых рук" узнать о том, как вести бизнес за рубежом, с учетом особенностей разных культур.– Вы упомянули, что студенты сейчас интересуются китаеведением — а как новые веяния отражаются на образовательной программе Бизнес-школы? Какие направления при этом кажутся наиболее перспективными?– Мы понимаем, как важно в бизнес-образовании "поймать волну", которая сейчас идет на Восток, поэтому в 2024 году запускаем два новых образовательных продукта.В первую очередь, это программа "двойного диплома" с одним из старейших и самых престижных китайских вузов — Университетом Фудань. Нашему сотрудничеству уже более 10 лет, и сегодня оно выходит на новый уровень с двумя магистерскими программами: "Менеджмент" / Master in Management (MiM) и "Корпоративные финансы" / Master in Corporate Finance (MCF). Эти англоязычные программы максимально ориентированы на практику и нацелены на изучение экономики и финансов, ведения бизнеса и особенностей национальной политики Китая.Первый год студенты будут обучаться в Санкт-Петербурге, затем - в Шанхае на магистерских программах Master in International Business и Master in Finance. В итоге, студенты получат сразу два диплома: степень магистра СПбГУ и степень магистра Университета Фудань.– А как быть тем, кто уже начал карьеру, и планирует выходить на азиатские рынки либо наладить деловые контакты с Китаем?– Как раз этому посвящена наша вторая новая программа дополнительного профессионального образования (ДПО), о запуске которой было объявлено в рамках визита президента России в Китай в мае 2024.Партнером проекта Doing business with Chinaвыступает Школа менеджмента Харбинского политехнического университета, который также поддерживает с СПбГУ многолетнее сотрудничество.Для запуска программы ДПО для опытных управленцев мы объединили усилия с банком ВТБ и Школой экспорта РЭЦ.Первая группа слушателей начнет обучение уже в этом году. Оно будет включать как теорию, так и практику выездных модулей в Китай.– Какие советы вы можете дать тем, кто сейчас интересуется темой ведения бизнеса в Азии и в Китае в частности?– Первое и главное — владение местным языком. Без этого крайне сложно найти партнеров, продвигаться по карьерной лестнице. Важно знать особенности этикета и деловой культуры.Также следует помнить, что китайцы склонны к долгосрочному планированию и готовы выстраивать личные доверительные отношения с партнерами — они очень ценят социальный капитал. Это во многом близко к российскому подходу к ведению бизнеса, что может помочь при установлении партнерских отношений между бизнесменами России и Китая.Наконец, огромную роль играют репутация, "культура лица" и другие soft skills. Не зря говорят, что Восток - дело тонкое — нужно уметь чувствовать иерархию и негласные правила, чтобы понимать собеседника.

