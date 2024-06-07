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Эксперт назвал давление США на Украину по возрасту мобилизации отчаянием
Эксперт назвал давление США на Украину по возрасту мобилизации отчаянием - РИА Новости, 07.06.2024
Эксперт назвал давление США на Украину по возрасту мобилизации отчаянием
Давление американской администрации на Киев с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет является "признаком отчаяния", такое решение еще больше разозлит... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:41
2024-06-07T21:41
2024-06-07T21:41
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Давление американской администрации на Киев с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет является "признаком отчаяния", такое решение еще больше разозлит украинскую общественность, заявил РИА Новости отставной полковник ВС США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет. "Зеленский и так непопулярен, и это только еще больше разозлит общественность, которая наблюдала за тем, как уничтожались поколения людей без всякой причины, кроме как ради удовлетворения иностранных геополитических интересов и, возможно, личного обогащения", - сказал Расмуссен. Возможное понижение возраста мобилизации на Украине он назвал "признаком отчаяния".
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в мире, сша, украина, киев, эрл расмуссен, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Эрл Расмуссен, Владимир Путин
Эксперт назвал давление США на Украину по возрасту мобилизации отчаянием
Экс-полковник: давление США на Украину по возрасту мобилизации — это отчаяние