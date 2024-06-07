Дания одержима иллюзией нанесения поражения России, заявил российский посол
Посол Барбин: депутаты Дании одержимы иллюзией нанесения поражения России
Вид на Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Датские депутаты, заявляя о возможной отправке военных на Украину, одержимы иллюзией нанесения военного поражения России, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
Ранее некоторые датские депутаты, кандидаты в Европарламент, не исключили возможность отправки военных на Украину.
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"Направление инструкторов и согласие на использование Киевом поставляемых вооружений для ударов по России открывает ящик Пандоры и может привести к неконтролируемой эскалации конфликта и выходу его за пределы Украины. Сложно представить, что этого не понимают в Копенгагене. Однако в Дании одержимы иллюзией нанесения военного поражения России и с маниакальным упорством хотят идти по дороге в пропасть", – сказал Барбин в комментарии телеканалу TV2. Текст комментария размещен в Telegram-канале дипмиссии.
Российский дипломат отметил, что в случае их появления на Украине иностранные инструкторы "неизбежно разделят печальную судьбу украинских военнослужащих" не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.