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Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:19 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/chupsheva-1951239275.html
Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе
Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе - РИА Новости, 07.06.2024
Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе
Доля предпринимателей в РФ, доверяющих судебной системе, выросла до 62%, сообщила в интервью РИА Новости глава АСИ Светлана Чупшева на Петербургском... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:19
2024-06-07T10:19
пмэф-2024
экономика
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля предпринимателей в РФ, доверяющих судебной системе, выросла до 62%, сообщила в интервью РИА Новости глава АСИ Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "По итогам всероссийского опроса представителей бизнеса в рамках формирования Национального рейтинга инвестклимата, доля предпринимателей, доверяющих судебной системе, выросла до 62%. Динамика роста этого показателя за 3 года составила 5,26 процентных пункта", - сказала она. Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, которые ежегодно подводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), будут представлены 7 июня в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. -0-
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экономика, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе

Чупшева: доля бизнесменов, доверяющих судебной системе, выросла до 62 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева на ПМЭФ-2024
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля предпринимателей в РФ, доверяющих судебной системе, выросла до 62%, сообщила в интервью РИА Новости глава АСИ Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"По итогам всероссийского опроса представителей бизнеса в рамках формирования Национального рейтинга инвестклимата, доля предпринимателей, доверяющих судебной системе, выросла до 62%. Динамика роста этого показателя за 3 года составила 5,26 процентных пункта", - сказала она.
Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, которые ежегодно подводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), будут представлены 7 июня в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. -0-
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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