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Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе
Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе - РИА Новости, 07.06.2024
Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе
Доля предпринимателей в РФ, доверяющих судебной системе, выросла до 62%, сообщила в интервью РИА Новости глава АСИ Светлана Чупшева на Петербургском... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:19
2024-06-07T10:19
2024-06-07T10:19
пмэф-2024
экономика
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля предпринимателей в РФ, доверяющих судебной системе, выросла до 62%, сообщила в интервью РИА Новости глава АСИ Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "По итогам всероссийского опроса представителей бизнеса в рамках формирования Национального рейтинга инвестклимата, доля предпринимателей, доверяющих судебной системе, выросла до 62%. Динамика роста этого показателя за 3 года составила 5,26 процентных пункта", - сказала она. Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, которые ежегодно подводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), будут представлены 7 июня в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе
Чупшева: доля бизнесменов, доверяющих судебной системе, выросла до 62 процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля предпринимателей в РФ, доверяющих судебной системе, выросла до 62%, сообщила в интервью РИА Новости глава АСИ Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"По итогам всероссийского опроса представителей бизнеса в рамках формирования Национального рейтинга инвестклимата, доля предпринимателей, доверяющих судебной системе, выросла до 62%. Динамика роста этого показателя за 3 года составила 5,26 процентных пункта", - сказала она.
Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, которые ежегодно подводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), будут представлены 7 июня в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. -0-