https://ria.ru/20240607/chupsheva-1951239275.html

Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе

Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе - РИА Новости, 07.06.2024

Глава АСИ: бизнес стал больше доверять судебной системе

Доля предпринимателей в РФ, доверяющих судебной системе, выросла до 62%, сообщила в интервью РИА Новости глава АСИ Светлана Чупшева на Петербургском... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:19

2024-06-07T10:19

2024-06-07T10:19

пмэф-2024

экономика

россия

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Доля предпринимателей в РФ, доверяющих судебной системе, выросла до 62%, сообщила в интервью РИА Новости глава АСИ Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "По итогам всероссийского опроса представителей бизнеса в рамках формирования Национального рейтинга инвестклимата, доля предпринимателей, доверяющих судебной системе, выросла до 62%. Динамика роста этого показателя за 3 года составила 5,26 процентных пункта", - сказала она. Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, которые ежегодно подводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), будут представлены 7 июня в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. -0-

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)