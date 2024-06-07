https://ria.ru/20240607/chita-1951313696.html

В Чите задержали двух иностранцев по подозрению в изнасиловании девочки

В Чите задержали двух иностранцев по подозрению в изнасиловании девочки - РИА Новости, 07.06.2024

В Чите задержали двух иностранцев по подозрению в изнасиловании девочки

Следователи задержали двух иностранцев в Чите по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки, других соучастников разыскивают, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:10

2024-06-07T13:10

2024-06-07T13:10

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ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Следователи задержали двух иностранцев в Чите по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки, других соучастников разыскивают, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю. "Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) по факту изнасилования 15-летней девушки в Черновском районе. По версии следствия, в ночь на 6 июня в поселке Аэропорт города Читы несколько мужчин напали на девушку 2008 года рождения и изнасиловали", - говорится в сообщении. Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали по подозрению в преступлении двух граждан одной из среднеазиатских республик 1971 и 2002 годов рождения. С ними проводятся следственные действия. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения. "В настоящее время следователи устанавливают местонахождение других соучастников преступления. Сотрудникам полиции дано поручение провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления подозреваемых", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html

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