https://ria.ru/20240607/chernyshenko-1951215445.html
Чернышенко заявил о росте доверия к российским ученым
Чернышенко заявил о росте доверия к российским ученым - РИА Новости, 07.06.2024
Чернышенко заявил о росте доверия к российским ученым
Вклад частного бизнеса в науку составляет около 200 миллиардов рублей в год, предприниматели начали доверять российской науке и прекратили делать ставку на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:04
2024-06-07T09:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Вклад частного бизнеса в науку составляет около 200 миллиардов рублей в год, предприниматели начали доверять российской науке и прекратили делать ставку на иностранные технологии, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Сейчас вклад корпоративного бизнеса в науку в пропорции от всего объёма средств, которые идут на научные разработки (более полутриллиона рублей) составляет около 200 с лишним миллиардов рублей в год", - сказал вице-премьер РФ, отметив, что это 40 процентов от общего объема финансирования. По словам Чернышенко, пропорция продолжит увеличиваться за счет вклада бизнеса. "Здесь крайне важно, что бизнес стал доверять российской науке и делать ставку не на иностранные технологии, понимая всю уязвимость ситуации, а работая с российскими научными организациями", - отметил вице-премьер, уточнив, что сейчас виден бум интереса к российской науке со стороны бизнеса. По новому майскому указу президента РФ Владимира Путина о целях национального развития России, к 2030 году предстоит увеличить затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП, в том числе за счет роста инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем вдвое. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко заявил о росте доверия к российским ученым
Вице-премьер Чернышенко: бизнес стал доверять российской науке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Вклад частного бизнеса в науку составляет около 200 миллиардов рублей в год, предприниматели начали доверять российской науке и прекратили делать ставку на иностранные технологии, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Сейчас вклад корпоративного бизнеса в науку в пропорции от всего объёма средств, которые идут на научные разработки (более полутриллиона рублей) составляет около 200 с лишним миллиардов рублей в год", - сказал вице-премьер РФ, отметив, что это 40 процентов от общего объема финансирования. По словам Чернышенко, пропорция продолжит увеличиваться за счет вклада бизнеса.
"Здесь крайне важно, что бизнес стал доверять российской науке и делать ставку не на иностранные технологии, понимая всю уязвимость ситуации, а работая с российскими научными организациями", - отметил вице-премьер, уточнив, что сейчас виден бум интереса к российской науке со стороны бизнеса.
По новому майскому указу президента РФ Владимира Путина о целях национального развития России, к 2030 году предстоит увеличить затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП, в том числе за счет роста инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем вдвое.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.