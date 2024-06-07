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Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:02 07.06.2024 (обновлено: 07:06 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/chernyshenko-1951205401.html
Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде
Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде - РИА Новости, 07.06.2024
Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде
Диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным, начиная с 2025 года, в соответствии с разработанным законопроектом,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:02
2024-06-07T07:06
пмэф-2024
общество
дмитрий чернышенко
россия
михаил мишустин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным, начиная с 2025 года, в соответствии с разработанным законопроектом, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля. Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов, обучающихся в организациях – участниках эксперимента. Документы, подтверждающие их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода."У нас эксперимент по электронным зачёткам и студбилетам идет уже с 25 апреля (2024 года – ред.). Эксперимент с цифровым дипломом начался раньше, и там ситуация проще. Реестр дипломов существует, и в следующем году мы ожидаем принятия закона, благодаря которому электронный диплом будет иметь такое же статус, как и обычный бумажный", - сказал Чернышенко, добавив, что у студента будет право выбора, в каком формате получить документ, а документы в электронном и бумажном виде будут равнозначны.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951202701.html
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общество, дмитрий чернышенко, россия, михаил мишустин
ПМЭФ-2024, Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия, Михаил Мишустин
Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде

Чернышенко: студенты в 2025 году смогут получить диплом в электронном виде

© Depositphotos.com / unguryanuВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Depositphotos.com / unguryanu
Выпускники университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным, начиная с 2025 года, в соответствии с разработанным законопроектом, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля. Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов, обучающихся в организациях – участниках эксперимента. Документы, подтверждающие их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.
Сдача экзаменов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Чернышенко рассказал, кем заменят бакалавров в новой системе образования
06:03
"У нас эксперимент по электронным зачёткам и студбилетам идет уже с 25 апреля (2024 года – ред.). Эксперимент с цифровым дипломом начался раньше, и там ситуация проще. Реестр дипломов существует, и в следующем году мы ожидаем принятия закона, благодаря которому электронный диплом будет иметь такое же статус, как и обычный бумажный", - сказал Чернышенко, добавив, что у студента будет право выбора, в каком формате получить документ, а документы в электронном и бумажном виде будут равнозначны.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В системе образования изменятся квалификационные требования, заявил Фальков
3 июня, 16:36
 
ПМЭФ-2024ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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