https://ria.ru/20240607/chernyshenko-1951205401.html

Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде

Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде - РИА Новости, 07.06.2024

Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде

Диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным, начиная с 2025 года, в соответствии с разработанным законопроектом,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:02

2024-06-07T07:02

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дмитрий чернышенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным, начиная с 2025 года, в соответствии с разработанным законопроектом, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля. Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов, обучающихся в организациях – участниках эксперимента. Документы, подтверждающие их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода."У нас эксперимент по электронным зачёткам и студбилетам идет уже с 25 апреля (2024 года – ред.). Эксперимент с цифровым дипломом начался раньше, и там ситуация проще. Реестр дипломов существует, и в следующем году мы ожидаем принятия закона, благодаря которому электронный диплом будет иметь такое же статус, как и обычный бумажный", - сказал Чернышенко, добавив, что у студента будет право выбора, в каком формате получить документ, а документы в электронном и бумажном виде будут равнозначны.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951202701.html

https://ria.ru/20240603/falkov-1950225313.html

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общество, дмитрий чернышенко, россия, михаил мишустин