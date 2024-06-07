https://ria.ru/20240607/chernomorskiy_flot-1951195537.html

Развозжаев ответил на заявления Киева об уходе ЧФ из Севастополя

Развозжаев ответил на заявления Киева об уходе ЧФ из Севастополя - РИА Новости, 07.06.2024

Развозжаев ответил на заявления Киева об уходе ЧФ из Севастополя

Корабли Черноморского флота продолжают выполнение тактических задач, не оставляя Севастополь, авиация флота уничтожает угрожающие городу безэкипажные катера... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T03:05

2024-06-07T03:05

2024-06-07T03:24

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Корабли Черноморского флота продолжают выполнение тактических задач, не оставляя Севастополь, авиация флота уничтожает угрожающие городу безэкипажные катера противника, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте – потому что это подвергать себя дополнительной опасности. С другой стороны, флот — это огромная система организации, это и морская авиация, которая успешно сегодня громит бэки (безэкипажные корабли – ред.), которые пытаются подойти к Севастополю", — отметил глава региона.Флот и другие подразделения, по оценке Развозжаева, эффективно выполняют задачи по обороне.Так что пусть эти заявления (украинских военных об уходе ЧФ из Севастополя — Прим. Ред.) останутся для тех, кто их слушает на Западе", – добавил губернатор.ВСУ постоянно пытаются атаковать корабли Черноморского флота, а также город Севастополь — его главную базу. Как признал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, для этого украинские войска использовали натовские ракеты. Кроме того, по утверждению газеты Times, в разработке стратегии атак на корабли Киеву лично помогал начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240603/diversanty-1950144878.html

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безопасность, севастополь, михаил развожаев