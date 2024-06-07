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В Бурятии задержали еще троих подозреваемых в изнасиловании девочки
В Бурятии задержали еще троих подозреваемых в изнасиловании девочки - РИА Новости, 07.06.2024
В Бурятии задержали еще троих подозреваемых в изнасиловании девочки
Сотрудники полиции задержали в Бурятии ещё троих подозреваемых по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите, сообщили в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:45
2024-06-07T15:45
2024-06-07T15:45
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забайкальский край
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ЧИТА, 7 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Бурятии ещё троих подозреваемых по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. Ранее следователи задержали двоих мужчин по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. "Трое граждан одной из среднеазиастких республик задержаны оперативниками в Бурятии во взаимодействии с коллегами из МВД по Республике Бурятия. В ближайшее время они будут доставлены в следственные органы", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе регионального СУСК отметили, что трое фигурантов были задержаны на пограничном переходе в Республике Бурятия при попытке пересечь границу. Совершивших преступление было пятеро. В ближайшее время всех подозреваемые доставят в Читу для производства следственных действий, им будет предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html
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чита
республика бурятия
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происшествия, чита, республика бурятия, забайкальский край
Происшествия, Чита, Республика Бурятия, Забайкальский край
В Бурятии задержали еще троих подозреваемых в изнасиловании девочки
УМВД: в Бурятии задержали еще 3 подозреваемых в изнасиловании 15-летней девочки