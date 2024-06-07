https://ria.ru/20240607/briks-1951536370.html
БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков
БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков
Количество государств, которые интересуются БРИКС, больше, чем объединение может подключить на нынешнем этапе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:43
2024-06-07T20:43
2024-06-07T21:14
брикс
дмитрий песков
пмэф-2024
россия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_734358a378616993a5ed2a00976d5ade.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Количество государств, которые интересуются БРИКС, больше, чем объединение может подключить на нынешнем этапе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."БРИКС - это, наверное, такой особый вид интеграционного процесса. Но посмотрите, какой вызывает интерес. Количество государств, которые интересуются БРИКС, гораздо больше, чем эта структура может сейчас абсорбировать. Не то, что абсорбировать, а позволить этим странам непосредственно присоединиться", - сказал Песков в интервью РБК.Поэтому, продолжил он, сейчас в объединении был выработан новый режим - государство-партнер, который будут "обкатывать" для заинтересованных стран в ходе российского председательства в БРИКС."Поэтому мы их всех приветствуем. Но количество желающих больше, чем можно, скажем так, подключить на нынешнем этапе", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20240607/vvp-1951498165.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cf3ca7a8540514e9629677f8a1d2b19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии
БРИКС, Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, Россия, Санкции в отношении России
БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков
Песков: БРИКС пока не может подключить все интересующиеся организацией страны
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Количество государств, которые интересуются БРИКС, больше, чем объединение может подключить на нынешнем этапе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"БРИКС - это, наверное, такой особый вид интеграционного процесса. Но посмотрите, какой вызывает интерес. Количество государств, которые интересуются БРИКС, гораздо больше, чем эта структура может сейчас абсорбировать. Не то, что абсорбировать, а позволить этим странам непосредственно присоединиться", - сказал Песков в интервью РБК
.
Поэтому, продолжил он, сейчас в объединении был выработан новый режим - государство-партнер, который будут "обкатывать" для заинтересованных стран в ходе российского председательства в БРИКС.
"Поэтому мы их всех приветствуем. Но количество желающих больше, чем можно, скажем так, подключить на нынешнем этапе", - добавил представитель Кремля.