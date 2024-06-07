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БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
20:43 07.06.2024 (обновлено: 21:14 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/briks-1951536370.html
БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков
БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков
Количество государств, которые интересуются БРИКС, больше, чем объединение может подключить на нынешнем этапе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:43
2024-06-07T21:14
брикс
дмитрий песков
пмэф-2024
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Количество государств, которые интересуются БРИКС, больше, чем объединение может подключить на нынешнем этапе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."БРИКС - это, наверное, такой особый вид интеграционного процесса. Но посмотрите, какой вызывает интерес. Количество государств, которые интересуются БРИКС, гораздо больше, чем эта структура может сейчас абсорбировать. Не то, что абсорбировать, а позволить этим странам непосредственно присоединиться", - сказал Песков в интервью РБК.Поэтому, продолжил он, сейчас в объединении был выработан новый режим - государство-партнер, который будут "обкатывать" для заинтересованных стран в ходе российского председательства в БРИКС."Поэтому мы их всех приветствуем. Но количество желающих больше, чем можно, скажем так, подключить на нынешнем этапе", - добавил представитель Кремля.
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брикс, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии
БРИКС, Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, Россия, Санкции в отношении России
БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков

Песков: БРИКС пока не может подключить все интересующиеся организацией страны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Количество государств, которые интересуются БРИКС, больше, чем объединение может подключить на нынешнем этапе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"БРИКС - это, наверное, такой особый вид интеграционного процесса. Но посмотрите, какой вызывает интерес. Количество государств, которые интересуются БРИКС, гораздо больше, чем эта структура может сейчас абсорбировать. Не то, что абсорбировать, а позволить этим странам непосредственно присоединиться", - сказал Песков в интервью РБК.
Поэтому, продолжил он, сейчас в объединении был выработан новый режим - государство-партнер, который будут "обкатывать" для заинтересованных стран в ходе российского председательства в БРИКС.
"Поэтому мы их всех приветствуем. Но количество желающих больше, чем можно, скажем так, подключить на нынешнем этапе", - добавил представитель Кремля.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Страны БРИКС превзошли G7 по общему ВВП
Вчера, 18:39
 
ПМЭФ-2024БРИКСДмитрий ПесковРоссияСанкции в отношении России
 
 
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