https://ria.ru/20240607/briks-1951536370.html

БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков

БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024

БРИКС пока не может подключить все заинтересованные страны, заявил Песков

Количество государств, которые интересуются БРИКС, больше, чем объединение может подключить на нынешнем этапе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:43

2024-06-07T20:43

2024-06-07T21:14

брикс

дмитрий песков

пмэф-2024

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Количество государств, которые интересуются БРИКС, больше, чем объединение может подключить на нынешнем этапе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."БРИКС - это, наверное, такой особый вид интеграционного процесса. Но посмотрите, какой вызывает интерес. Количество государств, которые интересуются БРИКС, гораздо больше, чем эта структура может сейчас абсорбировать. Не то, что абсорбировать, а позволить этим странам непосредственно присоединиться", - сказал Песков в интервью РБК.Поэтому, продолжил он, сейчас в объединении был выработан новый режим - государство-партнер, который будут "обкатывать" для заинтересованных стран в ходе российского председательства в БРИКС."Поэтому мы их всех приветствуем. Но количество желающих больше, чем можно, скажем так, подключить на нынешнем этапе", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20240607/vvp-1951498165.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брикс, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии