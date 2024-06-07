https://ria.ru/20240607/briks-1951460293.html
Стран, желающих присоединиться к БРИКС, будет больше, заявил Слуцкий
Стран, желающих присоединиться к БРИКС, будет больше, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.06.2024
Стран, желающих присоединиться к БРИКС, будет больше, заявил Слуцкий
Год назад список стран, желающих присоединиться к БРИКС, превышал два десятка государств, со временем их число будет только расти, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:27
2024-06-07T17:27
2024-06-07T17:27
в мире
леонид слуцкий (политик)
россия
брикс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Год назад список стран, желающих присоединиться к БРИКС, превышал два десятка государств, со временем их число будет только расти, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, ранее заявлял президент России Владимир Путин. "БРИКС сегодня становится центром притяжения мировой экономики. Особенно для тех стран глобального большинства, которые не приемлют диктата коллективного Запада и методов "санкционной дубины". Еще год назад список желающих присоединиться к организации превышал два десятка государств. Думаю, со временем их число будет только расти", - сказал он РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид слуцкий (политик), россия, брикс
В мире, Леонид Слуцкий (политик), Россия, БРИКС
Стран, желающих присоединиться к БРИКС, будет больше, заявил Слуцкий
Слуцкий: год назад к БРИКС желали присоединиться более двух десятков государств