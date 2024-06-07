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БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:17 07.06.2024 (обновлено: 15:42 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/briks-1951383693.html
БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин
БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин
БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:17
2024-06-07T15:42
пмэф-2024
брикс
россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, заявил президент России Владимир Путин."БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, и такое стремление заинтересованных партнеров на развитие контактов разных континентов - контакта с БРИКС - мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о присоединении новых участников к БРИКС
Путин о присоединении новых участников к БРИКС
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брикс, россия, владимир путин, политика
ПМЭФ-2024, БРИКС, Россия, Владимир Путин, Политика
БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин

Путин: у БРИКС большой потенциал для присоединения новых участников

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, заявил президент России Владимир Путин.
"БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, и такое стремление заинтересованных партнеров на развитие контактов разных континентов - контакта с БРИКС - мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ
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ПМЭФ-2024БРИКСРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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