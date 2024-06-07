https://ria.ru/20240607/briks-1951383693.html

БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин

БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин

БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:17

2024-06-07T15:17

2024-06-07T15:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, заявил президент России Владимир Путин."БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, и такое стремление заинтересованных партнеров на развитие контактов разных континентов - контакта с БРИКС - мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о присоединении новых участников к БРИКС Путин о присоединении новых участников к БРИКС 2024-06-07T15:17 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брикс, россия, владимир путин, политика