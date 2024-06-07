https://ria.ru/20240607/briks-1951383693.html
БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин
БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин
БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:17
2024-06-07T15:17
2024-06-07T15:42
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, заявил президент России Владимир Путин."БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, и такое стремление заинтересованных партнеров на развитие контактов разных континентов - контакта с БРИКС - мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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7 495 645-6601
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Путин о присоединении новых участников к БРИКС
Путин о присоединении новых участников к БРИКС
2024-06-07T15:17
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брикс, россия, владимир путин, политика
ПМЭФ-2024, БРИКС, Россия, Владимир Путин, Политика
БРИКС имеет большой потенциал для расширения, заявил Путин
Путин: у БРИКС большой потенциал для присоединения новых участников