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Президент Боливии выступил за индустриализацию страны с помощью БРИКС
Президент Боливии выступил за индустриализацию страны с помощью БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии выступил за индустриализацию страны с помощью БРИКС
Вступление Боливии в БРИКС поможет ускорить процесс индустриализации в стране, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:53
2024-06-07T13:53
2024-06-07T13:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вступление Боливии в БРИКС поможет ускорить процесс индустриализации в стране, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе. "Сегодня Боливия вовлечена в процесс индустриализации, который мы могли бы ускорить при активном участии стран БРИКС", - сказал он, отвечая на вопрос, чем может помочь латиноамериканской стране ее вступление в блок. По словам Арсе, члены БРИКС уже прошли процесс индустриализации на базе технологий, науки. "И нам бы хотелось, чтобы они с нами поделились этими технологиями, этими знаниями, чтобы Боливия могла ускорить процесс индустриализации и могла бы быстрее развиваться", - отметил президент. Участие Боливии в БРИКС открывает эту возможность, полагает Арсе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/ekspert-1951147687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, боливия, луис арсе, брикс
ПМЭФ-2024, Технологии, Боливия, Луис Арсе, БРИКС
Президент Боливии выступил за индустриализацию страны с помощью БРИКС
Арсе: вступление в БРИКС позволило бы Боливии ускорить индустриализацию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вступление Боливии в БРИКС поможет ускорить процесс индустриализации в стране, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе.
"Сегодня Боливия вовлечена в процесс индустриализации, который мы могли бы ускорить при активном участии стран БРИКС", - сказал он, отвечая на вопрос, чем может помочь латиноамериканской стране ее вступление в блок.
По словам Арсе, члены БРИКС уже прошли процесс индустриализации на базе технологий, науки. "И нам бы хотелось, чтобы они с нами поделились этими технологиями, этими знаниями, чтобы Боливия могла ускорить процесс индустриализации и могла бы быстрее развиваться", - отметил президент. Участие Боливии в БРИКС открывает эту возможность, полагает Арсе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.