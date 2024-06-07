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В МИД рассказали о работе над идеей движения к валюте в БРИКС

В МИД рассказали о работе над идеей движения к валюте в БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024

В МИД рассказали о работе над идеей движения к валюте в БРИКС

Работа над идеей движения к валюте для использования в БРИКС ведется, есть также настрой использовать больше нацвалют, в том числе цифровых, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:56

2024-06-07T12:56

2024-06-07T13:07

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Работа над идеей движения к валюте для использования в БРИКС ведется, есть также настрой использовать больше нацвалют, в том числе цифровых, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Работа над идеей движения к валюте, которые мы могли бы совместно в БРИКС использовать для расчетов или в качестве эталонной, она ведется. Но вопрос о том, когда будет единая валюта, сложный, потому что у каждого национального законодательства своя специфика", - сказал Панкин. Он подчеркнул, что эта работа будет постепенной, поэтапной, со своими сложностями. "Но то, что есть настрой все больше национальных валют использовать в экономических отношениях - такой настрой есть, в том числе цифровые - цифровой рубль, к примеру", - добавил замминистра. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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экономика, россия, александр панкин, брикс, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)