https://ria.ru/20240607/briks-1951302692.html

Президент Боливии призвал БРИКС наращивать расчеты в нацвалютах

Президент Боливии призвал БРИКС наращивать расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Боливии призвал БРИКС наращивать расчеты в нацвалютах

БРИКС важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:50

2024-06-07T12:50

2024-06-07T13:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. БРИКС важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе."Одним из вызовов, которые стоят перед нами при построении многополярного мира, является использование наших валют, использование другого типа механизмов, платежей, отличных от гегемонии доллара или евро", - сказал президент.По его мнению, монетарная политика, проводимая развитыми странами, делает более дорогим финансирование в мире и не помогает придать большую динамику мировой торговле. "Единственная возможность сделать это - использовать наши собственные валюты, чтобы иметь возможность двигаться вперед в увеличении объема транзакций, поощрении инвестиций. На самом деле валюта просто облегчает работу и, следовательно, не является денежной единицей, которую можно контролировать и иметь гегемонию над остальной частью планеты", - считает Арсе.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/lavrov-1951221803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брикс, боливия, экономика