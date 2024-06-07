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Президент Боливии призвал БРИКС наращивать расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:50 07.06.2024 (обновлено: 13:38 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/briks-1951302692.html
Президент Боливии призвал БРИКС наращивать расчеты в нацвалютах
Президент Боливии призвал БРИКС наращивать расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии призвал БРИКС наращивать расчеты в нацвалютах
БРИКС важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:50
2024-06-07T13:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. БРИКС важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе."Одним из вызовов, которые стоят перед нами при построении многополярного мира, является использование наших валют, использование другого типа механизмов, платежей, отличных от гегемонии доллара или евро", - сказал президент.По его мнению, монетарная политика, проводимая развитыми странами, делает более дорогим финансирование в мире и не помогает придать большую динамику мировой торговле. "Единственная возможность сделать это - использовать наши собственные валюты, чтобы иметь возможность двигаться вперед в увеличении объема транзакций, поощрении инвестиций. На самом деле валюта просто облегчает работу и, следовательно, не является денежной единицей, которую можно контролировать и иметь гегемонию над остальной частью планеты", - считает Арсе.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/lavrov-1951221803.html
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брикс, боливия, экономика
ПМЭФ-2024, БРИКС, Боливия, Экономика
Президент Боливии призвал БРИКС наращивать расчеты в нацвалютах

Президент Боливии Арсе: странам БРИКС важно наращивать расчеты в нацвалютах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе
Президент Боливии Луис Альберто Арсе - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент Боливии Луис Альберто Арсе
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. БРИКС важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе.
"Одним из вызовов, которые стоят перед нами при построении многополярного мира, является использование наших валют, использование другого типа механизмов, платежей, отличных от гегемонии доллара или евро", - сказал президент.
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По его мнению, монетарная политика, проводимая развитыми странами, делает более дорогим финансирование в мире и не помогает придать большую динамику мировой торговле. "Единственная возможность сделать это - использовать наши собственные валюты, чтобы иметь возможность двигаться вперед в увеличении объема транзакций, поощрении инвестиций. На самом деле валюта просто облегчает работу и, следовательно, не является денежной единицей, которую можно контролировать и иметь гегемонию над остальной частью планеты", - считает Арсе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024БРИКСБоливияЭкономика
 
 
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