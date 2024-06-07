Президент Боливии призвал БРИКС наращивать расчеты в нацвалютах
Президент Боливии Арсе: странам БРИКС важно наращивать расчеты в нацвалютах
Президент Боливии Луис Альберто Арсе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. БРИКС важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе.
"Одним из вызовов, которые стоят перед нами при построении многополярного мира, является использование наших валют, использование другого типа механизмов, платежей, отличных от гегемонии доллара или евро", - сказал президент.
По его мнению, монетарная политика, проводимая развитыми странами, делает более дорогим финансирование в мире и не помогает придать большую динамику мировой торговле. "Единственная возможность сделать это - использовать наши собственные валюты, чтобы иметь возможность двигаться вперед в увеличении объема транзакций, поощрении инвестиций. На самом деле валюта просто облегчает работу и, следовательно, не является денежной единицей, которую можно контролировать и иметь гегемонию над остальной частью планеты", - считает Арсе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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