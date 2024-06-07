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Вес БРИКС растет, заявил президент Боливии - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:49 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/briks-1951302595.html
Вес БРИКС растет, заявил президент Боливии
Вес БРИКС растет, заявил президент Боливии - РИА Новости, 07.06.2024
Вес БРИКС растет, заявил президент Боливии
Вес БРИКС в мире растет на фоне ослабления гегемонии США и доллара, странам объединения важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:49
2024-06-07T12:49
пмэф-2024
экономика
луис арсе
боливия
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вес БРИКС в мире растет на фоне ослабления гегемонии США и доллара, странам объединения важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе. "Мы полагаем, что гегемония США, которая, возможно, была у нас раньше, постепенно уменьшилась на протяжении всех этих лет, пока не придала больший вес странам БРИКС, особенно Китаю, России и Индии. А это очень большие рынки", - отметил Арсе. Он также выступил за наращивание расчетов в нацвалютах. "Одним из вызовов, которые стоят перед нами при построении многополярного мира, является использование наших валют, использование другого типа механизмов, платежей, отличных от гегемонии доллара или евро", - сказал президент. По его мнению, монетарная политика, проводимая развитыми странами, делает более дорогим финансирование в мире и не помогает придать большую динамику мировой торговле. "Единственная возможность сделать это - использовать наши собственные валюты, чтобы иметь возможность двигаться вперед в увеличении объема транзакций, поощрении инвестиций. На самом деле валюта просто облегчает работу и, следовательно, не является денежной единицей, которую можно контролировать и иметь гегемонию над остальной частью планеты", - считает Арсе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html
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96
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353
60
353
60
РИА Новости
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5
4.7
96
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353
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353
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экономика, луис арсе, боливия, брикс
ПМЭФ-2024, Экономика, Луис Арсе, Боливия, БРИКС
Вес БРИКС растет, заявил президент Боливии

Президент Боливии: вес БРИКС растет на фоне ослабления гегемонии США и доллара

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вес БРИКС в мире растет на фоне ослабления гегемонии США и доллара, странам объединения важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе.
"Мы полагаем, что гегемония США, которая, возможно, была у нас раньше, постепенно уменьшилась на протяжении всех этих лет, пока не придала больший вес странам БРИКС, особенно Китаю, России и Индии. А это очень большие рынки", - отметил Арсе.
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Он также выступил за наращивание расчетов в нацвалютах. "Одним из вызовов, которые стоят перед нами при построении многополярного мира, является использование наших валют, использование другого типа механизмов, платежей, отличных от гегемонии доллара или евро", - сказал президент.
По его мнению, монетарная политика, проводимая развитыми странами, делает более дорогим финансирование в мире и не помогает придать большую динамику мировой торговле. "Единственная возможность сделать это - использовать наши собственные валюты, чтобы иметь возможность двигаться вперед в увеличении объема транзакций, поощрении инвестиций. На самом деле валюта просто облегчает работу и, следовательно, не является денежной единицей, которую можно контролировать и иметь гегемонию над остальной частью планеты", - считает Арсе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаЛуис АрсеБоливияБРИКС
 
 
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