https://ria.ru/20240607/briks-1951302595.html

Вес БРИКС растет, заявил президент Боливии

Вес БРИКС растет, заявил президент Боливии - РИА Новости, 07.06.2024

Вес БРИКС растет, заявил президент Боливии

Вес БРИКС в мире растет на фоне ослабления гегемонии США и доллара, странам объединения важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:49

2024-06-07T12:49

2024-06-07T12:49

пмэф-2024

экономика

луис арсе

боливия

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вес БРИКС в мире растет на фоне ослабления гегемонии США и доллара, странам объединения важно наращивать расчеты в нацвалютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе. "Мы полагаем, что гегемония США, которая, возможно, была у нас раньше, постепенно уменьшилась на протяжении всех этих лет, пока не придала больший вес странам БРИКС, особенно Китаю, России и Индии. А это очень большие рынки", - отметил Арсе. Он также выступил за наращивание расчетов в нацвалютах. "Одним из вызовов, которые стоят перед нами при построении многополярного мира, является использование наших валют, использование другого типа механизмов, платежей, отличных от гегемонии доллара или евро", - сказал президент. По его мнению, монетарная политика, проводимая развитыми странами, делает более дорогим финансирование в мире и не помогает придать большую динамику мировой торговле. "Единственная возможность сделать это - использовать наши собственные валюты, чтобы иметь возможность двигаться вперед в увеличении объема транзакций, поощрении инвестиций. На самом деле валюта просто облегчает работу и, следовательно, не является денежной единицей, которую можно контролировать и иметь гегемонию над остальной частью планеты", - считает Арсе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, луис арсе, боливия, брикс