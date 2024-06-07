https://ria.ru/20240607/briks-1951291145.html

Президент Боливии готов приехать на саммит БРИКС

Президент Боливии готов приехать на саммит БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Боливии готов приехать на саммит БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе сообщил в интервью РИА Новости, что готов приехать на саммит БРИКС в России, если ему направят приглашение. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:27

2024-06-07T12:27

2024-06-07T12:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе сообщил в интервью РИА Новости, что готов приехать на саммит БРИКС в России, если ему направят приглашение. "Боливия направила запрос на вступление в БРИКС, мы участвовали во встрече в прошлом году, и мы снова бы это сделали, если будет приглашение от группы БРИКС", - сказал Арсе в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. По его словам, Боливия очень заинтересована в том, чтобы стать членом организации. "Поэтому мы примем все приглашения, что нам сделают, чтобы показать, во-первых, наш интерес и, во-вторых, желание, чтобы мир понял, что многополярность - это путь, по которому следует идти", - добавил президент. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/egipet-1951211095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, боливия, россия, луис арсе, брикс