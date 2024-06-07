https://ria.ru/20240607/briks-1951291145.html
Президент Боливии готов приехать на саммит БРИКС
Президент Боливии готов приехать на саммит БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии готов приехать на саммит БРИКС
Президент Боливии Луис Арсе сообщил в интервью РИА Новости, что готов приехать на саммит БРИКС в России, если ему направят приглашение. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:27
2024-06-07T12:27
2024-06-07T12:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе сообщил в интервью РИА Новости, что готов приехать на саммит БРИКС в России, если ему направят приглашение. "Боливия направила запрос на вступление в БРИКС, мы участвовали во встрече в прошлом году, и мы снова бы это сделали, если будет приглашение от группы БРИКС", - сказал Арсе в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. По его словам, Боливия очень заинтересована в том, чтобы стать членом организации. "Поэтому мы примем все приглашения, что нам сделают, чтобы показать, во-первых, наш интерес и, во-вторых, желание, чтобы мир понял, что многополярность - это путь, по которому следует идти", - добавил президент. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, боливия, россия, луис арсе, брикс
ПМЭФ-2024, В мире, Боливия, Россия, Луис Арсе, БРИКС
Президент Боливии готов приехать на саммит БРИКС
Президент Боливии готов приехать на саммит БРИКС, если получит приглашение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе сообщил в интервью РИА Новости, что готов приехать на саммит БРИКС в России, если ему направят приглашение.
"Боливия направила запрос на вступление в БРИКС, мы участвовали во встрече в прошлом году, и мы снова бы это сделали, если будет приглашение от группы БРИКС", - сказал Арсе в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ
.
По его словам, Боливия очень заинтересована в том, чтобы стать членом организации. "Поэтому мы примем все приглашения, что нам сделают, чтобы показать, во-первых, наш интерес и, во-вторых, желание, чтобы мир понял, что многополярность - это путь, по которому следует идти", - добавил президент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.