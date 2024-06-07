https://ria.ru/20240607/briks-1951230781.html

Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 07.06.2024

Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10-11 июня примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:56

2024-06-07T09:56

2024-06-07T10:22

брикс

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10-11 июня примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Одним из важнейших мероприятий, которое запланировано на предстоящей неделе, является совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Оно пройдёт в период с 10 по 11 июня в рамках российского председательства в этом объединении. Состоится отдельное заседание с участием ряда стран глобального Юга и Востока", — сказала Захарова в ходе брифинга ПМЭФ.Она добавила, что в ходе предстоящих встреч предполагается обсудить вопросы международных отношений и повестки дня, урегулирование конфликтов, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках."Также в формате БРИКС министры рассмотрят ход реализации договоренностей лидеров объединения, включая разработку модальностей учреждения категорий государств-партнеров, наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства, в том числе в период российского председательства", — отметила Захарова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/lavrov-1951221803.html

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брикс, нижний новгород, россия, мария захарова, сергей лавров