https://ria.ru/20240607/briks-1951230781.html
Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 07.06.2024
Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10-11 июня примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:56
2024-06-07T09:56
2024-06-07T10:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10-11 июня примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Одним из важнейших мероприятий, которое запланировано на предстоящей неделе, является совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Оно пройдёт в период с 10 по 11 июня в рамках российского председательства в этом объединении. Состоится отдельное заседание с участием ряда стран глобального Юга и Востока", — сказала Захарова в ходе брифинга ПМЭФ.Она добавила, что в ходе предстоящих встреч предполагается обсудить вопросы международных отношений и повестки дня, урегулирование конфликтов, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках."Также в формате БРИКС министры рассмотрят ход реализации договоренностей лидеров объединения, включая разработку модальностей учреждения категорий государств-партнеров, наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства, в том числе в период российского председательства", — отметила Захарова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/lavrov-1951221803.html
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брикс, нижний новгород, россия, мария захарова, сергей лавров
БРИКС, Нижний Новгород, Россия, ПМЭФ-2024, Мария Захарова, Сергей Лавров
Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Лавров 10-11 июня примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
10-11 июня примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одним из важнейших мероприятий, которое запланировано на предстоящей неделе, является совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Оно пройдёт в период с 10 по 11 июня в рамках российского председательства в этом объединении. Состоится отдельное заседание с участием ряда стран глобального Юга и Востока", — сказала Захарова в ходе брифинга ПМЭФ.
Она добавила, что в ходе предстоящих встреч предполагается обсудить вопросы международных отношений и повестки дня, урегулирование конфликтов, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках.
"Также в формате БРИКС министры рассмотрят ход реализации договоренностей лидеров объединения, включая разработку модальностей учреждения категорий государств-партнеров, наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства, в том числе в период российского председательства", — отметила Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.