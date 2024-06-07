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ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 07.06.2024
ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:44
2024-06-07T20:44
2024-06-07T20:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."7 июня около 20.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над территорией Белгородской области