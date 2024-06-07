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Президент Боливии назвал признание Палестины актом справедливости - РИА Новости, 07.06.2024
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13:31 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/boliviya-1951324323.html
Президент Боливии назвал признание Палестины актом справедливости
Президент Боливии назвал признание Палестины актом справедливости - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии назвал признание Палестины актом справедливости
Признание рядом стран Палестины как государства является актом справедливости и одновременно серьезным сигналом для Израиля, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:31
2024-06-07T13:31
в мире
палестина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Признание рядом стран Палестины как государства является актом справедливости и одновременно серьезным сигналом для Израиля, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе. Ирландия, Норвегия и Испания 28 мая официально признали государство Палестина. Также в начале июня парламент Словении принял указ о признании Палестинского государства. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. "Я считаю, что это, в первую очередь, акт справедливости. Палестина - это государство, которое не признавалось таковым, и, к сожалению, не выполняются и резолюции ООН. Я думаю, это также призыв к тому, чтобы этот геноцид, что происходит там, остановился", - сказал Арсе. "Это не только справедливое признание. На израильское правительство оказывает большее давление то, что все страны сейчас демонстрируют явную тенденцию скорее создать благоприятный климат для Палестины. Война приводит к противоположному, не к тому, что ожидалось, не к исчезновению Палестины", - добавил президент. Он напомнил об акциях поддержки по всему миру в адрес палестинского народа. "Поэтому я считаю, что это серьезный сигнал для израильского правительства и акт справедливости для народа, который уже давно заслуживает признания в качестве государства", - сказал Арсе. По его словам, необходимо немедленное прекращение огня и поиск мира через ООН или другую организацию, которая может стать посредником, чтобы весь мир мог помочь в восстановлении Палестины, для которого потребуется сотрудничество всей планеты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240528/palestina-1948950561.html
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в мире, палестина, израиль, боливия, луис арсе, евросоюз, оон
В мире, Палестина, Израиль, Боливия, Луис Арсе, Евросоюз, ООН
Президент Боливии назвал признание Палестины актом справедливости

Луис Арсе назвал признание Палестины некоторыми странами актом справедливости

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Признание рядом стран Палестины как государства является актом справедливости и одновременно серьезным сигналом для Израиля, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе.
Ирландия, Норвегия и Испания 28 мая официально признали государство Палестина. Также в начале июня парламент Словении принял указ о признании Палестинского государства. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
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"Я считаю, что это, в первую очередь, акт справедливости. Палестина - это государство, которое не признавалось таковым, и, к сожалению, не выполняются и резолюции ООН. Я думаю, это также призыв к тому, чтобы этот геноцид, что происходит там, остановился", - сказал Арсе.
"Это не только справедливое признание. На израильское правительство оказывает большее давление то, что все страны сейчас демонстрируют явную тенденцию скорее создать благоприятный климат для Палестины. Война приводит к противоположному, не к тому, что ожидалось, не к исчезновению Палестины", - добавил президент.
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Он напомнил об акциях поддержки по всему миру в адрес палестинского народа. "Поэтому я считаю, что это серьезный сигнал для израильского правительства и акт справедливости для народа, который уже давно заслуживает признания в качестве государства", - сказал Арсе.
По его словам, необходимо немедленное прекращение огня и поиск мира через ООН или другую организацию, которая может стать посредником, чтобы весь мир мог помочь в восстановлении Палестины, для которого потребуется сотрудничество всей планеты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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