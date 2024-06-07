https://ria.ru/20240607/boliviya-1951324323.html

Президент Боливии назвал признание Палестины актом справедливости

Президент Боливии назвал признание Палестины актом справедливости - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Боливии назвал признание Палестины актом справедливости

Признание рядом стран Палестины как государства является актом справедливости и одновременно серьезным сигналом для Израиля, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:31

2024-06-07T13:31

2024-06-07T13:31

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палестина

израиль

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Признание рядом стран Палестины как государства является актом справедливости и одновременно серьезным сигналом для Израиля, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе. Ирландия, Норвегия и Испания 28 мая официально признали государство Палестина. Также в начале июня парламент Словении принял указ о признании Палестинского государства. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. "Я считаю, что это, в первую очередь, акт справедливости. Палестина - это государство, которое не признавалось таковым, и, к сожалению, не выполняются и резолюции ООН. Я думаю, это также призыв к тому, чтобы этот геноцид, что происходит там, остановился", - сказал Арсе. "Это не только справедливое признание. На израильское правительство оказывает большее давление то, что все страны сейчас демонстрируют явную тенденцию скорее создать благоприятный климат для Палестины. Война приводит к противоположному, не к тому, что ожидалось, не к исчезновению Палестины", - добавил президент. Он напомнил об акциях поддержки по всему миру в адрес палестинского народа. "Поэтому я считаю, что это серьезный сигнал для израильского правительства и акт справедливости для народа, который уже давно заслуживает признания в качестве государства", - сказал Арсе. По его словам, необходимо немедленное прекращение огня и поиск мира через ООН или другую организацию, которая может стать посредником, чтобы весь мир мог помочь в восстановлении Палестины, для которого потребуется сотрудничество всей планеты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240528/palestina-1948950561.html

https://ria.ru/20240429/borrel-1943048633.html

https://ria.ru/20240606/palestina-1950857875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, боливия, луис арсе, евросоюз, оон