https://ria.ru/20240607/boliviya-1951285328.html

Президент Боливии обсудил с Путиным вступление страны в БРИКС

Президент Боливии обсудил с Путиным вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Боливии обсудил с Путиным вступление страны в БРИКС

Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:09

2024-06-07T12:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ лидер страны Луис Арсе. "Мы надеемся, что это произойдет, мы поднимали этот вопрос (в четверг – ред.) на встрече с президентом Путиным", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности вступления Боливии в БРИКС на саммите в России. Президент Боливии полагает, что страна имеет хорошие шансы стать членом объединения после отказа Аргентины. "В прошлом году вступила Аргентина... Однако мы увидели заявления нынешнего президента об отказе от вступления в группу, для Боливии это превращается в возможность, потому что мы одни из первых попросили о вступлении. И если говорить о том, кто стоит следующим в очереди, то я думаю, что Боливия могла бы вступить, но это, конечно, зависит от основателей и нынешних членов БРИКС", - отметил Арсе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950504150.html

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Луис Арсе: Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с Путиным в четверг, заявил РИА Новости боливийский президент Луис Арсе 2024-06-07T12:09 true PT0M34S

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боливия, россия, аргентина, владимир путин, луис арсе, брикс