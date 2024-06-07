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Президент Боливии обсудил с Путиным вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:09 07.06.2024 (обновлено: 13:03 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/boliviya-1951285328.html
Президент Боливии обсудил с Путиным вступление страны в БРИКС
Президент Боливии обсудил с Путиным вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии обсудил с Путиным вступление страны в БРИКС
Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:09
2024-06-07T13:03
пмэф-2024
боливия
россия
аргентина
владимир путин
луис арсе
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ лидер страны Луис Арсе. "Мы надеемся, что это произойдет, мы поднимали этот вопрос (в четверг – ред.) на встрече с президентом Путиным", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности вступления Боливии в БРИКС на саммите в России. Президент Боливии полагает, что страна имеет хорошие шансы стать членом объединения после отказа Аргентины. "В прошлом году вступила Аргентина... Однако мы увидели заявления нынешнего президента об отказе от вступления в группу, для Боливии это превращается в возможность, потому что мы одни из первых попросили о вступлении. И если говорить о том, кто стоит следующим в очереди, то я думаю, что Боливия могла бы вступить, но это, конечно, зависит от основателей и нынешних членов БРИКС", - отметил Арсе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950504150.html
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Луис Арсе: Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году
Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с Путиным в четверг, заявил РИА Новости боливийский президент Луис Арсе
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боливия, россия, аргентина, владимир путин, луис арсе, брикс
ПМЭФ-2024, Боливия, Россия, Аргентина, Владимир Путин, Луис Арсе, БРИКС
Президент Боливии обсудил с Путиным вступление страны в БРИКС

Президент Боливии: страна имеет хорошие шансы вступить в БРИКС в этом году

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ лидер страны Луис Арсе.
"Мы надеемся, что это произойдет, мы поднимали этот вопрос (в четверг – ред.) на встрече с президентом Путиным", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности вступления Боливии в БРИКС на саммите в России.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Президент Боливии сообщил, что едет на ПМЭФ для укрепления отношений
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Президент Боливии полагает, что страна имеет хорошие шансы стать членом объединения после отказа Аргентины.
"В прошлом году вступила Аргентина... Однако мы увидели заявления нынешнего президента об отказе от вступления в группу, для Боливии это превращается в возможность, потому что мы одни из первых попросили о вступлении. И если говорить о том, кто стоит следующим в очереди, то я думаю, что Боливия могла бы вступить, но это, конечно, зависит от основателей и нынешних членов БРИКС", - отметил Арсе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Путин обсудит с президентом Боливии включение страны в БРИКС
4 июня, 17:23
 
ПМЭФ-2024БоливияРоссияАргентинаВладимир ПутинЛуис АрсеБРИКС
 
 
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