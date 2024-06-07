https://ria.ru/20240607/blyuda-1951388729.html
Производство готовых блюд планируют запустить в Тверской области
Производство готовых блюд планируют запустить в Тверской области - РИА Новости, 07.06.2024
Производство готовых блюд планируют запустить в Тверской области
Губернатор Игорь Руденя на полях ПМЭФ – 2024 обсудил с руководством "Милти АГРО" реализацию инвестпроектов компании в Тверской области, один из них –... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:24
2024-06-07T15:24
2024-06-07T15:24
тверская область
коммерческая недвижимость
игорь руденя
тверская область
пмэф
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя на полях ПМЭФ – 2024 обсудил с руководством "Милти АГРО" реализацию инвестпроектов компании в Тверской области, один из них – производство готовых блюд, сообщает пресс-служба регионального правительства. С учредителем "Милти" Олегом Савцовым обсуждались вопросы сотрудничества правительства Тверской области и компании в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Верхневолжья. "Милти" специализируется на выращивании и переработке овощей, а также производит готовые блюда – салаты, выпечку, десерты и др. При этом не использует заморозку готовых блюд, а доставляет их охлажденными. Инвестиционный проект, представленный Рудене, реализуется в Калининском округе. В 2022 году компанией были приобретены земельные участки площадью 600 гектаров. Разработаны и зарегистрированы собственные сорта картофеля, уникальные для российского рынка. В апреле этого года было введено в эксплуатацию первое производственное здание для размещения линий по переработке картофеля и овощей, производству картофельных чипсов. Запустить предприятие планируют в конце этого – начале следующего года. Выход на производственную мощность позволит производить в год 3,5 тысячи тонн очищенных овощей и 14 миллионов пакетов картофельных чипсов. Проектом предусмотрено 500 миллионов рублей инвестиций и создание более 100 новых рабочих мест. В планах компании – реализация в Верхневолжье еще одного инвестпроекта по созданию производства готовых блюд. Это позволит создать не менее 500 рабочих мест. На встрече обсуждались вопросы, связанные с оказанием поддержки в реализации проектов, обеспечением площадок необходимой инфраструктурой, приобретением компанией дополнительных участков сельхозназначения и другие. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html
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https://ria.ru/20240606/proekt-1951101786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммерческая недвижимость, игорь руденя, тверская область, пмэф
Тверская область, Коммерческая недвижимость, Игорь Руденя, Тверская область, ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя на полях ПМЭФ – 2024 обсудил с руководством "Милти АГРО" реализацию инвестпроектов компании в Тверской области, один из них – производство готовых блюд, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С учредителем "Милти" Олегом Савцовым обсуждались вопросы сотрудничества правительства Тверской области и компании в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Верхневолжья.
"Милти" специализируется на выращивании и переработке овощей, а также производит готовые блюда – салаты, выпечку, десерты и др. При этом не использует заморозку готовых блюд, а доставляет их охлажденными.
Инвестиционный проект, представленный Рудене
, реализуется в Калининском округе.
В 2022 году компанией были приобретены земельные участки площадью 600 гектаров. Разработаны и зарегистрированы собственные сорта картофеля, уникальные для российского рынка. В апреле этого года было введено в эксплуатацию первое производственное здание для размещения линий по переработке картофеля и овощей, производству картофельных чипсов. Запустить предприятие планируют в конце этого – начале следующего года. Выход на производственную мощность позволит производить в год 3,5 тысячи тонн очищенных овощей и 14 миллионов пакетов картофельных чипсов.
Проектом предусмотрено 500 миллионов рублей инвестиций и создание более 100 новых рабочих мест.
В планах компании – реализация в Верхневолжье еще одного инвестпроекта по созданию производства готовых блюд. Это позволит создать не менее 500 рабочих мест.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с оказанием поддержки в реализации проектов, обеспечением площадок необходимой инфраструктурой, приобретением компанией дополнительных участков сельхозназначения и другие.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.