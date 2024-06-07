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Производство готовых блюд планируют запустить в Тверской области

Производство готовых блюд планируют запустить в Тверской области - РИА Новости, 07.06.2024

Производство готовых блюд планируют запустить в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя на полях ПМЭФ – 2024 обсудил с руководством "Милти АГРО" реализацию инвестпроектов компании в Тверской области, один из них –... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:24

2024-06-07T15:24

2024-06-07T15:24

тверская область

коммерческая недвижимость

игорь руденя

тверская область

пмэф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя на полях ПМЭФ – 2024 обсудил с руководством "Милти АГРО" реализацию инвестпроектов компании в Тверской области, один из них – производство готовых блюд, сообщает пресс-служба регионального правительства. С учредителем "Милти" Олегом Савцовым обсуждались вопросы сотрудничества правительства Тверской области и компании в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Верхневолжья. "Милти" специализируется на выращивании и переработке овощей, а также производит готовые блюда – салаты, выпечку, десерты и др. При этом не использует заморозку готовых блюд, а доставляет их охлажденными. Инвестиционный проект, представленный Рудене, реализуется в Калининском округе. В 2022 году компанией были приобретены земельные участки площадью 600 гектаров. Разработаны и зарегистрированы собственные сорта картофеля, уникальные для российского рынка. В апреле этого года было введено в эксплуатацию первое производственное здание для размещения линий по переработке картофеля и овощей, производству картофельных чипсов. Запустить предприятие планируют в конце этого – начале следующего года. Выход на производственную мощность позволит производить в год 3,5 тысячи тонн очищенных овощей и 14 миллионов пакетов картофельных чипсов. Проектом предусмотрено 500 миллионов рублей инвестиций и создание более 100 новых рабочих мест. В планах компании – реализация в Верхневолжье еще одного инвестпроекта по созданию производства готовых блюд. Это позволит создать не менее 500 рабочих мест. На встрече обсуждались вопросы, связанные с оказанием поддержки в реализации проектов, обеспечением площадок необходимой инфраструктурой, приобретением компанией дополнительных участков сельхозназначения и другие. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html

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тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, игорь руденя, тверская область, пмэф