https://ria.ru/20240607/biznes-1950487862.html

"Пришлось признать". Кто из западных компаний решил вернуться

"Пришлось признать". Кто из западных компаний решил вернуться - РИА Новости, 07.06.2024

"Пришлось признать". Кто из западных компаний решил вернуться

Российская экономика адаптировалась к новым условиям, а вот покинувшие страну иностранные компании подсчитывают миллиардные убытки. Западные бизнесмены сетуют,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:00

2024-06-07T08:00

2024-06-07T09:14

экономика

россия

германия

литва

евросоюз

газпром

санкции в отношении россии

витторио торрембини

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Российская экономика адаптировалась к новым условиям, а вот покинувшие страну иностранные компании подсчитывают миллиардные убытки. Западные бизнесмены сетуют, что потери не восстановить и ситуация только ухудшится. Впрочем, самые предприимчивые нашли выход из положения.Такую страну потерялиВремя показало, что санкции США и ЕС нанесли наибольший урон их же компаниям. По оценкам Reuters, упущенные доходы и различные списания обошлись покинувшим Россию предприятиям более чем в 107 миллиардов долларов.Просто хлопнуть дверью не получилось: Москва ввела обязательный дисконт не менее 50 процентов на продажу "недружественных" активов, а также налог на выезд — от 15 процентов. Миллиардные убытки понесли BP, Shell, HSBC, Danone и другие.Одни, как Renault, передали имущество государству за символическую сумму в один рубль с правом обратного выкупа в течение шесть лет. Другие, как Carlsberg, продолжают судиться. Многие пересмотрели свою позицию. Например, косметическая компания Avon Products, газовый гигант Air Liquide и британский производитель Reckitt, известный брендами Durex, Calgon, Vanish, а также лекарствами "Нурофен" и "Стрепсилс", хоть и объявили об уходе, остались в России.По данным Financial Times, подавляющее большинство зарубежных корпораций — 2173 — не покинули Россию. Еще 1223 сократили присутствие, а действительно ушли только 387. Несмотря на скромные цифры, представители бизнеса сетуют о потере крупного рынка.В преддверии ПМЭФ президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини рассказал, что Рим потерял на санкциях порядка 10-15 миллиардов евро. Товарооборот упал с тридцати до девяти миллиардов, итальянский экспорт просел на 36 процентов, российский импорт — на 70-80 процентов. "Это чувствительный удар, плюс у нас в стране из-за этого произошло существенное сокращение рабочих мест. Но самое ужасное, что итальянский бизнес теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем значительного куска. Дальше, думаю, будет больше", — отметил он в интервью РИА Новости.Торрембини объяснил, что старых игроков, с одной стороны, активно замещают азиатские и турецкие бизнесмены, с другой — импорт поджимают отечественные компании, начавшие производить собственный продукт.Исполнительный директор ООО "ЧЕТРА" Владимир Антонов приводит статистику в промышленности: "Благодаря уходу зарубежных поставщиков мы переключились на российские и белорусские компоненты — в США, Германии, Италии, Англии и Чехии закупаем на 15 процентов меньше. При этом свое производство нарастили более чем на 110 процентов — освободились ниши". По данным компании, доля гусеничных промышленных бульдозеров из недружественных стран сократилась с 39 процентов в 2021-м до двух процентов по итогам 2023-го.Время действоватьВ России остается порядка 150 итальянских компаний, в основном занятых в производстве продуктов питания, стройматериалов и комплектующих для промышленности. Торрембини называет их окончательно "обрусевшими" и уверяет, что они никуда не уйдут. "Мы инвестировали кучу денег — порядка 500 миллиардов евро — в экономику России и по праву считаем себя полноценными членами экономического сообщества страны", — подчеркнул он.По его словам, довольно высокий показатель по странам ЕС удалось сохранить за счет того, что итальянский бизнес в России был больше представлен малыми и средними предприятиями, тогда как сильнее всего от санкций пострадали крупные компании Германии и Франции.При этом наиболее интегрированный в страну бизнес решил сменить юрисдикцию. Так, крупнейший молочный холдинг "Эконива" до конца года станет российским, заявил президент компании Штефан Дюрр. Он отмечает, что Германия сделала процесс очень непростым. "Оказалось, что просто переехать из ФРГ в Россию нельзя, можно в другую страну ЕС, например, на Кипр, а оттуда — уже в Россию, но это очень сложный процесс", — объяснил он. Однако Дюрр уверен, что до 2025-го удастся решить проблемы. Предположительно, акционеры немецкой головной группы Ekosem-Agrar AG получат доли российской компании-покупателя.Через тернииКомпании решаются на смену учредителей из-за риска попасть под санкции на родине, невозможности получить прибыль и страха потерять активы, перечисляет управляющий партнер консалтинговой компании "Дубинин & партнеры", член Ассоциации юристов России Олег Дубинин.Фактически бизнес оказался между молотом и наковальней. Если западная компания ведет экономическую деятельность в России, перед ней закрывают двери — отказывают в кредитах и субсидиях, давят власти обеих сторон. Например, "Газпрому" пришлось выйти из участия в Gazprom Germania, а Carlsberg лишился активов в России, напоминает юрист.Палки в колеса вставляют и конкуренты. Торрембини жалуется, что польская и литовская таможни часто блокируют на границе несанкционные итальянские товары, транзитом идущие в Россию, при этом собственные грузы они не задерживают. "Это произвол, — уверен он. — Не странно ли, что Литва превратилась сегодня в одного из главных экспортеров вина в Россию? А разве в Литве есть вино? Они что, самые умные? При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса — самая громкая".Основатель и управляющий партнер ООО "Ковалев и партнеры" Владимир Ковалев напоминает, что юрисдикцию меняли и российские компании. Например, перерегистрацию проходил "Русал". В числе прочих — ООО "Роуз груп", ООО "Дубасте Инвестментс Лимитед" и "Персивал Кэпитал Лимитед".Среди сложностей эксперт называет юридические препятствия, налоговые последствия, необходимость согласования с регуляторами и потенциальное недоверие со стороны иностранных партнеров или клиентов. "Чтобы соответствовать новым законным требованиям принимаемой страны, компании может понадобиться значительно переустроить внутреннюю структуру либо создать дополнительные юридические лица с собственниками — гражданами России", — поясняет он. Кроме того, процесс небыстрый — подготовка, сбор и оформление документов могут длиться до года.Власти работают над упрощением процедуры редомициляции (смены юрисдикции), указывает адвокат Игорь Апостол, тем более что на нее есть спрос. Россия — крупнейший платежеспособный рынок, на который так или иначе будут возвращаться иностранные компании.

https://ria.ru/20240603/torrembini-1949648033.html

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

https://ria.ru/20240106/pivo-1919011801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, германия, литва, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии, витторио торрембини