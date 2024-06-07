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Эксперт призвала вовлекать общество в дискуссии о влиянии биотехнологий - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:23 07.06.2024 (обновлено: 17:05 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/biotekhnologii-1951419176.html
Эксперт призвала вовлекать общество в дискуссии о влиянии биотехнологий
Эксперт призвала вовлекать общество в дискуссии о влиянии биотехнологий - РИА Новости, 07.06.2024
Эксперт призвала вовлекать общество в дискуссии о влиянии биотехнологий
Общество на разных уровнях надо вовлекать в дискуссии о влиянии биотехнологий на жизнь людей, потому что на это есть запрос, ведь речь идет об очень... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:23
2024-06-07T17:05
пмэф-2024
общество
россия
мария воронцова
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Общество на разных уровнях надо вовлекать в дискуссии о влиянии биотехнологий на жизнь людей, потому что на это есть запрос, ведь речь идет об очень чувствительной сфере, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Мне кажется важным вовлечение общества в дискуссию на разных уровнях и в разных социологических группах. У общества существует запрос на большее количество информации с точки зрения биологии и образования в сфере биологии", - сказала Воронцова на сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума. По ее словам, "это очень чувствительная сфера для каждого из нас - и для нынешнего, и для будущего поколений", и очень важно вести обсуждения биотехнологий, в том числе с точки зрения биоэтики и усовершенствования законодательства. "Биотехнологии, биомедицина - это области, которые не просто затрагивают наше личное пространство, нашу личную жизнь. Это технологии, которые проникают в нашу биологическую сущность", - подчеркнула Воронцова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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общество, россия, мария воронцова, технологии
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Мария Воронцова, Технологии
Эксперт призвала вовлекать общество в дискуссии о влиянии биотехнологий

Эксперт Воронцова: общество надо вовлекать в дискуссии о влиянии биотехнологий

© РИА НовостиЧлен президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время Сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" на Петербургском международном экономическом форуме. 7 июня 2024
Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время Сессии Биоэкономика: инновации и биопроизводство на Петербургском международном экономическом форуме. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время Сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" на Петербургском международном экономическом форуме. 7 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Общество на разных уровнях надо вовлекать в дискуссии о влиянии биотехнологий на жизнь людей, потому что на это есть запрос, ведь речь идет об очень чувствительной сфере, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
"Мне кажется важным вовлечение общества в дискуссию на разных уровнях и в разных социологических группах. У общества существует запрос на большее количество информации с точки зрения биологии и образования в сфере биологии", - сказала Воронцова на сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума.
По ее словам, "это очень чувствительная сфера для каждого из нас - и для нынешнего, и для будущего поколений", и очень важно вести обсуждения биотехнологий, в том числе с точки зрения биоэтики и усовершенствования законодательства. "Биотехнологии, биомедицина - это области, которые не просто затрагивают наше личное пространство, нашу личную жизнь. Это технологии, которые проникают в нашу биологическую сущность", - подчеркнула Воронцова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ОбществоРоссияМария ВоронцоваТехнологии
 
 
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