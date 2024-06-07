https://ria.ru/20240607/biotekhnologii-1951419176.html

Эксперт призвала вовлекать общество в дискуссии о влиянии биотехнологий

Эксперт призвала вовлекать общество в дискуссии о влиянии биотехнологий - РИА Новости, 07.06.2024

Эксперт призвала вовлекать общество в дискуссии о влиянии биотехнологий

Общество на разных уровнях надо вовлекать в дискуссии о влиянии биотехнологий на жизнь людей, потому что на это есть запрос, ведь речь идет об очень... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:23

2024-06-07T16:23

2024-06-07T17:05

пмэф-2024

общество

россия

мария воронцова

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951440812_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_770a1582f5a69975d158fa5df5b40885.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Общество на разных уровнях надо вовлекать в дискуссии о влиянии биотехнологий на жизнь людей, потому что на это есть запрос, ведь речь идет об очень чувствительной сфере, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Мне кажется важным вовлечение общества в дискуссию на разных уровнях и в разных социологических группах. У общества существует запрос на большее количество информации с точки зрения биологии и образования в сфере биологии", - сказала Воронцова на сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума. По ее словам, "это очень чувствительная сфера для каждого из нас - и для нынешнего, и для будущего поколений", и очень важно вести обсуждения биотехнологий, в том числе с точки зрения биоэтики и усовершенствования законодательства. "Биотехнологии, биомедицина - это области, которые не просто затрагивают наше личное пространство, нашу личную жизнь. Это технологии, которые проникают в нашу биологическую сущность", - подчеркнула Воронцова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240425/nauka-1941774635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, мария воронцова, технологии