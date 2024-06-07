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Санкции не помешают развитию биогенетических технологий, заявила эксперт - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:34 07.06.2024 (обновлено: 17:05 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/biogenetika-1951424451.html
Санкции не помешают развитию биогенетических технологий, заявила эксперт
Санкции не помешают развитию биогенетических технологий, заявила эксперт - РИА Новости, 07.06.2024
Санкции не помешают развитию биогенетических технологий, заявила эксперт
Западные санкции не помешают развитию биогенетических технологий в России, отечественные ученые всегда преодолеют внешние ограничения, уверена заместитель... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:34
2024-06-07T17:05
пмэф-2024
технологии
россия
мария воронцова
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Западные санкции не помешают развитию биогенетических технологий в России, отечественные ученые всегда преодолеют внешние ограничения, уверена заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Русский человек очень креативный, творческий человек. Где наша не пропадала. Я считаю, что ничего нам не помешает добиться наших целей так, как мы хотим", - сказала Воронцова журналистам по итогам сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума. На сессии в числе прочего обсуждались вопросы развития биогенетических исследований. По словам Воронцовой, в условиях санкций ученым надо переключить внимание с одних партнеров на других, "с одного поставщика оборудования на другого поставщика оборудования". "Важно сплочение общества вокруг правильных идей, нежели переключение фокуса на какое-либо происшествие извне", - добавила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html
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технологии, россия, мария воронцова, санкции в отношении россии
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Мария Воронцова, Санкции в отношении России
Санкции не помешают развитию биогенетических технологий, заявила эксперт

Эксперт Воронцова: российские биогенетики преодолеют внешние ограничения

© РИА НовостиЧлен президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время Сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" на Петербургском международном экономическом форуме. 7 июня 2024
Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время Сессии Биоэкономика: инновации и биопроизводство на Петербургском международном экономическом форуме. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время Сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" на Петербургском международном экономическом форуме. 7 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Западные санкции не помешают развитию биогенетических технологий в России, отечественные ученые всегда преодолеют внешние ограничения, уверена заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
"Русский человек очень креативный, творческий человек. Где наша не пропадала. Я считаю, что ничего нам не помешает добиться наших целей так, как мы хотим", - сказала Воронцова журналистам по итогам сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума.
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На сессии в числе прочего обсуждались вопросы развития биогенетических исследований.
По словам Воронцовой, в условиях санкций ученым надо переключить внимание с одних партнеров на других, "с одного поставщика оборудования на другого поставщика оборудования". "Важно сплочение общества вокруг правильных идей, нежели переключение фокуса на какое-либо происшествие извне", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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