https://ria.ru/20240607/biogenetika-1951421700.html
Эксперт назвала важным диалог по биогенетике между церковью и учеными
Эксперт назвала важным диалог по биогенетике между церковью и учеными - РИА Новости, 07.06.2024
Эксперт назвала важным диалог по биогенетике между церковью и учеными
Религиозных деятелей надо обязательно подключить к обсуждению этических аспектов биогенетических технологий, их диалог с учеными поможет сделать новые... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:27
2024-06-07T16:27
2024-06-07T17:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Религиозных деятелей надо обязательно подключить к обсуждению этических аспектов биогенетических технологий, их диалог с учеными поможет сделать новые разработки приемлемыми для общества, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Я считаю, обязательно нужно подключать представителей разных конфессий – и православной церкви, и представителей ислама, и представителей других конфессий", - сказала Воронцова журналистам по итогам сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума. На сессии были затронуты вопросы этичности биогенетических исследований. По словам Воронцовой, полезно выявить, где точки зрения научного и церковного сообществ могут не совпадать. "Хорошо выявлять те моменты, где наши мнения расходятся. Это та отправная точка, где может начаться дискуссия и где может выявиться истина, которая нашему обществу приемлема и необходима", - подчеркнула она. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария воронцова, технологии
ПМЭФ-2024, Россия, Мария Воронцова, Технологии
Эксперт назвала важным диалог по биогенетике между церковью и учеными
Воронцова: религиозных деятелей нужно подключать к диалогу по биогенетике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Религиозных деятелей надо обязательно подключить к обсуждению этических аспектов биогенетических технологий, их диалог с учеными поможет сделать новые разработки приемлемыми для общества, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
"Я считаю, обязательно нужно подключать представителей разных конфессий – и православной церкви, и представителей ислама, и представителей других конфессий", - сказала Воронцова журналистам по итогам сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума. На сессии были затронуты вопросы этичности биогенетических исследований.
По словам Воронцовой, полезно выявить, где точки зрения научного и церковного сообществ могут не совпадать. "Хорошо выявлять те моменты, где наши мнения расходятся. Это та отправная точка, где может начаться дискуссия и где может выявиться истина, которая нашему обществу приемлема и необходима", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.