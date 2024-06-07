https://ria.ru/20240607/bespilotniki-1951217817.html
"Робоавиа" запустит производство беспилотников в Ростовской области
"Робоавиа" запустит производство беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 07.06.2024
"Робоавиа" запустит производство беспилотников в Ростовской области
Компания "Робоавиа" запустит производство беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области до конца текущего года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:16
2024-06-07T09:16
2024-06-07T10:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Компания "Робоавиа" запустит производство беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области до конца текущего года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. "По нашим договоренностям, которые мы подписали в прошлом году, до конца текущего года этот проект должен начать работать в полную мощь", - сказал губернатор. Он отметил, что компания планирует наладить выпуск 1,1 тысячи единиц беспилотных летательных аппаратов различных модификаций в год. Сообщалось, что объем инвестиций в производство составит порядка 500 миллионов рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/kareliya-1950732033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, ростовская область, василий голубев
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Ростовская область, Василий Голубев
"Робоавиа" запустит производство беспилотников в Ростовской области
Губернатор Голубев: "Робоавиа" запустит производство беспилотников до конца года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Компания "Робоавиа" запустит производство беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области до конца текущего года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"По нашим договоренностям, которые мы подписали в прошлом году, до конца текущего года этот проект должен начать работать в полную мощь", - сказал губернатор.
Он отметил, что компания планирует наладить выпуск 1,1 тысячи единиц беспилотных летательных аппаратов различных модификаций в год. Сообщалось, что объем инвестиций в производство составит порядка 500 миллионов рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.