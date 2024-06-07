https://ria.ru/20240607/bespilotniki-1951208337.html

Над Крымом и Азовским морем за ночь сбили 19 беспилотников

Над Крымом и Азовским морем за ночь сбили 19 беспилотников - РИА Новости, 07.06.2024

Над Крымом и Азовским морем за ночь сбили 19 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем, Краснодарским краем, Белгородской и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:48

2024-06-07T07:48

2024-06-07T08:41

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

азовское море

краснодарский край

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем, Краснодарским краем, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 11 БПЛА над Крымским полуостровом; восемь БПЛА над акваторией Азовского моря; шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области", — уточнили в ведомстве.Как отмечается, с помощью дронов киевский режим ночью пытался совершить теракты по объектам на территории РоссииВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240606/ataka-1950955601.html

https://ria.ru/20240607/bespilotniki-1951206119.html

россия

белгородская область

азовское море

краснодарский край

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россия, белгородская область, азовское море, краснодарский край