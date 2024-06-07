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Над Крымом и Азовским морем за ночь сбили 19 беспилотников - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 07.06.2024 (обновлено: 08:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/bespilotniki-1951208337.html
Над Крымом и Азовским морем за ночь сбили 19 беспилотников
Над Крымом и Азовским морем за ночь сбили 19 беспилотников - РИА Новости, 07.06.2024
Над Крымом и Азовским морем за ночь сбили 19 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем, Краснодарским краем, Белгородской и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:48
2024-06-07T08:41
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
азовское море
краснодарский край
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем, Краснодарским краем, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны России.&quot;Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 11 БПЛА над Крымским полуостровом; восемь БПЛА над акваторией Азовского моря; шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области&quot;, — уточнили в ведомстве.Как отмечается, с помощью дронов киевский режим ночью пытался совершить теракты по объектам на территории РоссииВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240606/ataka-1950955601.html
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россия
белгородская область
азовское море
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россия, белгородская область, азовское море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Азовское море, Краснодарский край
Над Крымом и Азовским морем за ночь сбили 19 беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над территорией РФ 28 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над Крымом, Азовским морем, Краснодарским краем, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны России.
«

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 11 БПЛА над Крымским полуостровом; восемь БПЛА над акваторией Азовского моря; шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области", — уточнили в ведомстве.

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Силы ПВО отражают атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьАзовское мореКраснодарский край
 
 
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