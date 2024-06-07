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В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак БПЛА - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:12 07.06.2024 (обновлено: 07:26 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/bespilotniki-1951206119.html
В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак БПЛА
В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак БПЛА - РИА Новости, 07.06.2024
В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак БПЛА
Сто тридцать случаев применения беспилотников зафиксировали в Ростовской области с начала 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:12
2024-06-07T07:26
пмэф-2024
безопасность
ростовская область
луганская народная республика
василий голубев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сто тридцать случаев применения беспилотников зафиксировали в Ростовской области с начала 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, система ПВО в регионе справляется, а ситуация с безопасностью в целом остается стабильной, но достаточно напряженной. "Если говорить о беспилотных летательных аппаратах, то с начала года таких случаев было зафиксировано 130. Если говорить о нанесении или попытках нанесения ударов ракетами, то таких случаев было зафиксировано шесть", - сказал Голубев. Он отметил, что в регионе принимаются дополнительные меры по созданию условий для обеспечения безопасности. Так, в конце мая был подписан документ о создании особой пятикилометровой зоны вдоль административной границы с Донецкой и Луганской Народными республиками. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. При этом изменений в работе пунктов пропуска для граждан он не повлек. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/novoshakhtinskiy_npz-1950853680.html
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безопасность, ростовская область, луганская народная республика, василий голубев
ПМЭФ-2024, Безопасность, Ростовская область, Луганская Народная Республика, Василий Голубев
В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак БПЛА

Голубев оценил число случаев атак БПЛА в Ростовской области с начала года в 130

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сто тридцать случаев применения беспилотников зафиксировали в Ростовской области с начала 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, система ПВО в регионе справляется, а ситуация с безопасностью в целом остается стабильной, но достаточно напряженной.
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"Если говорить о беспилотных летательных аппаратах, то с начала года таких случаев было зафиксировано 130. Если говорить о нанесении или попытках нанесения ударов ракетами, то таких случаев было зафиксировано шесть", - сказал Голубев.
Он отметил, что в регионе принимаются дополнительные меры по созданию условий для обеспечения безопасности. Так, в конце мая был подписан документ о создании особой пятикилометровой зоны вдоль административной границы с Донецкой и Луганской Народными республиками. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. При этом изменений в работе пунктов пропуска для граждан он не повлек.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024БезопасностьРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаВасилий Голубев
 
 
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