https://ria.ru/20240607/bespilotniki-1951206119.html

В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак БПЛА

В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак БПЛА - РИА Новости, 07.06.2024

В Ростовской области с начала года зафиксировали 130 попыток атак БПЛА

Сто тридцать случаев применения беспилотников зафиксировали в Ростовской области с начала 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:12

2024-06-07T07:12

2024-06-07T07:26

пмэф-2024

безопасность

ростовская область

луганская народная республика

василий голубев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сто тридцать случаев применения беспилотников зафиксировали в Ростовской области с начала 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, система ПВО в регионе справляется, а ситуация с безопасностью в целом остается стабильной, но достаточно напряженной. "Если говорить о беспилотных летательных аппаратах, то с начала года таких случаев было зафиксировано 130. Если говорить о нанесении или попытках нанесения ударов ракетами, то таких случаев было зафиксировано шесть", - сказал Голубев. Он отметил, что в регионе принимаются дополнительные меры по созданию условий для обеспечения безопасности. Так, в конце мая был подписан документ о создании особой пятикилометровой зоны вдоль административной границы с Донецкой и Луганской Народными республиками. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. При этом изменений в работе пунктов пропуска для граждан он не повлек. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/novoshakhtinskiy_npz-1950853680.html

https://ria.ru/20231204/pvo-1913671348.html

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безопасность, ростовская область, луганская народная республика, василий голубев