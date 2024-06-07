https://ria.ru/20240607/berdyanskmuzey-1951328733.html

Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске

Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске - РИА Новости, 07.06.2024

Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске

Бахрушинский театральный музей презентовал в день рождения Александра Пушкина в Бердянском художественном музее имени Бродского национальный выставочный проект... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:49

2024-06-07T13:49

2024-06-07T13:49

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бердянск

александр пушкин

театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей презентовал в день рождения Александра Пушкина в Бердянском художественном музее имени Бродского национальный выставочный проект "Пушкин и театр", сообщили в пресс-службе музея."Наследие Пушкина – наше национальное достояние, культурный код, которым мы гордимся. Наша уникальная экспозиция даст посетителям возможность ощутить этот неповторимый русский дух "Пушкинианы" на оперной сцене", - сказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.Она сообщила, что выставка основывается на крупнейшей коллекции пушкинского наследия, собранной Алексеем Бахрушиным. Экспозиция содержит боле 100 экспонатов и состоит из трех разделов.Экспозиция представит театр, построенный на идеях и творениях великого поэта. На выставке можно увидеть работы художников Врубеля, Коровина, Поленова, познакомиться с интерпретациями произведений Пушкина в исполнении Шаляпина, Собинова, а также с постановками Станиславского, Мейерхольда, Таирова.Выставка "Пушкин и театр" продлится в Бердянске до 11 августа. Важной частью проекта станет демонстрация передвижных выставок совместно с Россотрудничеством в Русских домах в Азербайджане и Австрии. Полномасштабная версия выставки будет экспонироваться в Казанском Кремле, затем в новом Музейном центре Рязанского музея-заповедника. К концу 2024 года выставка вернется в Москву и будет показана москвичам в новом музейно-театральном квартале "Бахрушинский".

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бердянск, александр пушкин, театральный музей имени бахрушина