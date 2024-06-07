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Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске - РИА Новости, 07.06.2024
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13:49 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/berdyanskmuzey-1951328733.html
Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске
Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске - РИА Новости, 07.06.2024
Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске
Бахрушинский театральный музей презентовал в день рождения Александра Пушкина в Бердянском художественном музее имени Бродского национальный выставочный проект... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:49
2024-06-07T13:49
музейные маршруты россии
бердянск
александр пушкин
театральный музей имени бахрушина
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей презентовал в день рождения Александра Пушкина в Бердянском художественном музее имени Бродского национальный выставочный проект "Пушкин и театр", сообщили в пресс-службе музея.&quot;Наследие Пушкина – наше национальное достояние, культурный код, которым мы гордимся. Наша уникальная экспозиция даст посетителям возможность ощутить этот неповторимый русский дух &quot;Пушкинианы&quot; на оперной сцене&quot;, - сказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.Она сообщила, что выставка основывается на крупнейшей коллекции пушкинского наследия, собранной Алексеем Бахрушиным. Экспозиция содержит боле 100 экспонатов и состоит из трех разделов.Экспозиция представит театр, построенный на идеях и творениях великого поэта. На выставке можно увидеть работы художников Врубеля, Коровина, Поленова, познакомиться с интерпретациями произведений Пушкина в исполнении Шаляпина, Собинова, а также с постановками Станиславского, Мейерхольда, Таирова.Выставка "Пушкин и театр" продлится в Бердянске до 11 августа. Важной частью проекта станет демонстрация передвижных выставок совместно с Россотрудничеством в Русских домах в Азербайджане и Австрии. Полномасштабная версия выставки будет экспонироваться в Казанском Кремле, затем в новом Музейном центре Рязанского музея-заповедника. К концу 2024 года выставка вернется в Москву и будет показана москвичам в новом музейно-театральном квартале "Бахрушинский".
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бердянск, александр пушкин, театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Бердянск, Александр Пушкин, Театральный музей имени Бахрушина

Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске

© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей презентовал в день рождения Александра Пушкина в Бердянском художественном музее имени Бродского национальный выставочный проект "Пушкин и театр", сообщили в пресс-службе музея.
«

"Наследие Пушкина – наше национальное достояние, культурный код, которым мы гордимся. Наша уникальная экспозиция даст посетителям возможность ощутить этот неповторимый русский дух "Пушкинианы" на оперной сцене", - сказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Она сообщила, что выставка основывается на крупнейшей коллекции пушкинского наследия, собранной Алексеем Бахрушиным. Экспозиция содержит боле 100 экспонатов и состоит из трех разделов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Экспозиция представит театр, построенный на идеях и творениях великого поэта. На выставке можно увидеть работы художников Врубеля, Коровина, Поленова, познакомиться с интерпретациями произведений Пушкина в исполнении Шаляпина, Собинова, а также с постановками Станиславского, Мейерхольда, Таирова.
Выставка "Пушкин и театр" продлится в Бердянске до 11 августа. Важной частью проекта станет демонстрация передвижных выставок совместно с Россотрудничеством в Русских домах в Азербайджане и Австрии. Полномасштабная версия выставки будет экспонироваться в Казанском Кремле, затем в новом Музейном центре Рязанского музея-заповедника. К концу 2024 года выставка вернется в Москву и будет показана москвичам в новом музейно-театральном квартале "Бахрушинский".
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку, приуроченную к 225-летию Александра Пушкина в Государственном музее-заповеднике Царское Село - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Путин в Царском Селе посетил музей-лицей и выставку в честь Пушкина
6 июня, 09:52
 
Музейные маршруты РоссииБердянскАлександр ПушкинТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
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