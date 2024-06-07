Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей презентовал в день рождения Александра Пушкина в Бердянском художественном музее имени Бродского национальный выставочный проект "Пушкин и театр", сообщили в пресс-службе музея.
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"Наследие Пушкина – наше национальное достояние, культурный код, которым мы гордимся. Наша уникальная экспозиция даст посетителям возможность ощутить этот неповторимый русский дух "Пушкинианы" на оперной сцене", - сказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
Она сообщила, что выставка основывается на крупнейшей коллекции пушкинского наследия, собранной Алексеем Бахрушиным. Экспозиция содержит боле 100 экспонатов и состоит из трех разделов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяНациональный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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Экспозиция представит театр, построенный на идеях и творениях великого поэта. На выставке можно увидеть работы художников Врубеля, Коровина, Поленова, познакомиться с интерпретациями произведений Пушкина в исполнении Шаляпина, Собинова, а также с постановками Станиславского, Мейерхольда, Таирова.
Выставка "Пушкин и театр" продлится в Бердянске до 11 августа. Важной частью проекта станет демонстрация передвижных выставок совместно с Россотрудничеством в Русских домах в Азербайджане и Австрии. Полномасштабная версия выставки будет экспонироваться в Казанском Кремле, затем в новом Музейном центре Рязанского музея-заповедника. К концу 2024 года выставка вернется в Москву и будет показана москвичам в новом музейно-театральном квартале "Бахрушинский".