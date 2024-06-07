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В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере
В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере - РИА Новости, 07.06.2024
В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере
Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:00
2024-06-07T21:00
2024-06-07T21:00
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Реальность такова, что дальнейшее расширение наших вооружений и боеготовности (в ядерной сфере - ред.) невероятно важны для возрождения контроля над стратегическими вооружениями, будет стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями", - заявил на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями. Вадди добавил, что американская администрация одновременно готовится к сценарию, при котором подобного диалога не будет.
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В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере
Белый дом: расширение арсенала США позволит вернуться к диалогу с Россией и КНР