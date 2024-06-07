https://ria.ru/20240607/belgorod-1951530903.html

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.06.2024

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:19

2024-06-07T20:19

2024-06-07T20:19

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белгород

белгородский район

шебекино

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 19.56 мск. Через 13 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород , Белгородский район , город Шебекино и Шебекинский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/udary-1951488578.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, шебекино, безопасность, россия, вооруженные силы украины