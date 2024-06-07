https://ria.ru/20240607/belgorod-1951462946.html
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.06.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:31
2024-06-07T17:31
2024-06-07T17:31
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шебекино
безопасность
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.57 мск. Через 24 минуты отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240607/gladkov-1951320666.html
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белгород, белгородский район, шебекино, безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности через 24 минуты