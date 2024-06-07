https://ria.ru/20240607/belgorod-1951445218.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:00
2024-06-07T17:00
2024-06-07T17:14
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240607/slutskiy-1951444844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, шебекино, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность