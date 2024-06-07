https://ria.ru/20240607/belgorod-1951445218.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.06.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:00

2024-06-07T17:00

2024-06-07T17:14

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/slutskiy-1951444844.html

белгород

шебекино

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, шебекино, белгородский район, происшествия